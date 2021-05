Black Widow : découvrez un extrait musclé du film Marvel

Marvel Studios vient de dévoiler un tout nouvel extrait de « Black Widow ». À quelques semaines de la sortie du premier film de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU), la promotion du film s'accélère.

Black Widow : premier opus de la phase 4

Cela fait maintenant un an qu'on aurait déjà dû voir Black Widow au cinéma. Malheureusement, avec la pandémie de Covid-19, le film a sans cesse été reporté. Mais Disney a tenu bon, et a préféré conserver une sortie en salles plutôt que de dévoiler le long-métrage sur sa plateforme de streaming. Réalisé par Cate Shortland, le film est maintenant attendu pour le 7 juillet prochain dans les salles obscures.

Black Widow ©Marvel Studios

Pour rappel, Black Widow va raconter les aventures inédites de La Veuve Noire entre les événements de Captain America : Civil War et de Avengers : Infinity War. Une époque où elle est hors la loi. Pour échapper aux autorités américaines et plus précisément au général Ross (toujours incarné par William Hurt dans Black Widow), elle retourne sur ses terres natales : la Russie. L'occasion pour elle de renouer avec ses anciens alliés : Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour) et Melina Vostokoff (Rachel Weisz). Elle va cependant devoir affronter un nouvel ennemi de taille : Le Maître de Corvée.

Nouvel extrait

Même si Black Widow a déjà partagé de nombreuses images, l'intrigue demeure assez floue pour le moment. Les spectateurs ne savent pas encore quelle sera la véritable mission de Natasha Romanoff dans le film. En tout cas, Marvel Studios vient de dévoiler un nouvel extrait du film de Cate Shortland (en une d'article).

De nouvelles images qui présentent une course-poursuite musclée entre Natasha et Yelena d'un côté, et une mystérieuse motarde de l'autre. L'occasion de montrer les capacités de réalisation de Cate Shortland, et de rappeler que les deux héroïnes vont travailler main dans la main. La séquence en question n'est pas exceptionnelle mais rappelle la maîtrise du MCU pour offrir des séquences d'action efficaces. La scène en question porte également un message de succession. Maintenant que La Veuve Noire est morte dans Avengers : Endgame, Yelena Belova devrait logiquement prendre la suite et devenir la nouvelle Veuve Noire au sein du MCU.