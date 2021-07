Black Widow : déjà un record au box-office

"Black Widow", le premier film Marvel de la phase 4 est enfin en salles ! Et le public ne s'est pas fait prier pour se ruer dans les salles obscures. Il bat même déjà un record au box-office ! Découvrez tous les chiffres ci-dessous.

Black Widow : le retour du MCU en salles

En raison de la pandémie, la très attendue phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU) n'a pas débuté dans les salles mais sur Disney+. En effet, alors que le film Black Widow devait ouvrir le bal en avril 2020, c'est finalement la série WandaVision qui a inauguré cette phase 4. Elle a été suivie quelques semaines après par les séries Falcon et le Soldat de l'hiver et Loki. Il a fallu attendre le 7 juillet dernier pour enfin retrouver un film Marvel dans les salles. Ça n'était pas arrivé depuis Spider-Man : Far From Home sorti il y a tout juste deux ans.

Scarlett Johansson - Black Widow © Marvel Studios 2021

Pour ce retour triomphal, la Veuve Noire était à l'honneur, avec son film solo, plus de 10 ans après sa première apparition dans le MCU. Le film se déroule entre les événements de Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Toujours campée par Scarlett Johansson, Black Widow doit cette fois affronter son passé pour mener à bien une mission. Mis en scène par Cate Shortland, le film sert à la fois de baroud d'honneur au personnage, et de présentation des futures têtes du MCU.

Déjà un record au box-office

Sorti le 9 juillet 2021 aux États-Unis, Black Widow a déjà battu un record. Et pas des moindres ! En effet, avec 80 millions de dollars engrangés pour son premier week-end, le film devient le meilleur démarrage américain depuis la pandémie. Il fait ainsi mieux que Fast & Furious 9 (70M) et Sans un bruit 2 (48M).

Black Widow © Marvel Studios 2021

À noter également que le film a récolté 60 millions de dollars via Disney+. En effet, aux États-Unis, le long-métrage est sorti simultanément sur la plateforme de streaming. Un très beau chiffre, qui devrait conforter Disney dans l'idée de sortir ses futurs films simultanément (ou uniquement) sur Disney+.

En France, Black Widow réalise également un très beau démarrage. Avec plus de 700 000 entrées, le film réalise le meilleur démarrage de 2021 et le deuxième meilleur démarrage depuis le début de la pandémie, juste derrière Tenet et ses 800 000 entrées. Au box-office mondial, le film a déjà récolté 158 millions de dollars. Notons qu'il n'est pas encore sorti en Chine.