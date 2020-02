Black Widow devrait présenter une jeune actrice dans le rôle de l’héroïne

Vous avez aimé ? Partagez :

Le futur film du Marvel Cinematic Universe (MCU) centré sur Black Widow, devrait finalement aborder son passé. Une jeune actrice aurait été castée pour interpréter le personnage pendant sa jeunesse.

Black Widow est le prochain film du MCU. Centré sur l’héroïne interprétée par Scarlett Johansson depuis Iron Man 2 en 2010, le long-métrage est attendu le 29 avril prochain. L’histoire est censée se situer entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War, racontant ainsi sa période de hors la loi, l’obligeant à retourner dans son pays d’origine : la Russie. Pourtant, il se pourrait qu’une jeune actrice interprète le personnage à l’occasion de flash-back.

Une jeune Black Widow ?

Jusqu’à présent, il y a eu beaucoup de spéculations concernant les origines du personnage. Est-ce que le film de Cate Shortland va explorer son passé ou non ? Jusqu’à récemment, la réponse était négative. Mais il se pourrait finalement que quelques flash-back présentent ses origines.

Lors du tapis rouge des Oscars ce week-end, les artistes maquilleurs Paul Gooch et David White ont été interrogés sur leur travail pour Black Widow. Présents pour leur implication dans le film Maléfique : Le Pouvoir du Mal, ils se sont étendus sur le film Marvel au micro de Variety :

Nous remontons dans le temps, à l’époque où elle était beaucoup plus jeune. Nous avons de nouveaux acteurs jouant des versions rajeunies des personnages que nous connaissons.

On ne sait pas si le duo avait réellement le droit de divulguer une information aussi capitale. Mais selon leurs dires, une jeune actrice devrait incarner La Veuve Noire dans Black Widow. Une révélation inédite qui confirmerait donc la présence de flash-back pour raconter son origin story. Évidemment, on ne connaît pas encore le degré d’importance de ces retours dans le passé, ni même leur quantité. Quant à l’actrice qui prêtera ses traits au personnage, personne ne sait encore de qui il s’agit.

Plusieurs théories sont en tout cas avancées. La plus excitante concerne évidemment la première rencontre entre Black Widow et Œil de Faucon. Cela insinuerait donc qu’un jeune acteur campera l’archer. Mais si cette histoire est la plus attendue par les fans, ces fameux flash-back ont de grande chance de simplement se concentrer sur le temps où Natasha était membre de la Red Room, déjà abordé dans Avengers : L’ère d’Ultron. Autre possibilité : la traque du Soldat de l’Hiver pour le S.H.I.E.L.D. Réponse le 29 avril !