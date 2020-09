Black Widow, Eternals, Shang-Chi et d'autres films repoussés par Disney

Ça nous pendait au nez et la sentence est tombée. Disney fait le choix de revoir son agenda des sorties dans les grandes largeurs. Les prochaines productions Marvel ("Black Widow", "Eternals" et "Shang-Chi") sont repoussées et des gros titres comme "West Side Story" ou "Mort sur le Nil" sont également touchées. Sale temps pour le cinéma...

Aucun film du Marvel Cinematic Universe en 2020

On aura eu un bref espoir avec Tenet mais l'industrie du cinéma freine des quatre fers pour ne pas avoir à connaître de douloureuses désillusions. Le report de Wonder Woman 1984 en décembre prochain était un indice sur la tendance d'Hollywood en ce qui concerne la gestion de ses gros films. Ne voyant pas que la situation sanitaire s'arranger, Disney a décidé de la jouer prudent. La principale victime de ce remaniement est le Marvel Cinematic Universe. Les trois prochains films de l'univers viennent d'être décalés, et pas qu'un peu ! Black Widow devait sortir à la fin du mois d'octobre et se retrouve catapulté au 7 mai 2021. Ce qui fait de 2020 la première année, depuis de 2009, où aucun film du MCU ne sortira sur les écrans. Nous pourrons compter sur Disney+ avec la série WandaVision en décembre. Un petit lot de consolation.

Ce préquel sur la Veuve Noire doit absolument ouvrir la phase 4, ce qui, par conséquent, entraîne des reports pour Eternals et Shang-Chi. Le premier sortira maintenant le 5 novembre 2021 et, le second, le 9 juillet 2021. On remarque qu'une inversion a lieu dans l'ordre de sortie. L'origin story sur le premier héros asiatique de l'univers devance Eternals. Le film de Chloé Zhao se retrouve, un an après, au même mois où il était prévu initialement. Ce changement ne doit pas avoir un impact sur la timeline générale pour que le studio se le permette.

Seuls ces trois films Marvel sont évoqués pour l'heure, mais nous pouvons nous attendre à voir les suivants être également repoussés. Le prochain Spider-Man est prévu pour Noël 2021, puis Thor : Love & Thunder en février 2022. Est-ce que la sortie d'Eternals en novembre ne va pas légèrement décaler la prochaine aventure de l'Homme-Araignée ? Un seul mois entre les deux films, c'est très peu. Toutes ces dates (et les suivantes) sont pour le marché américain. Nous devrions prochainement savoir lesquelles sont fixées en France.

Disney envoie West Side Story en 2021

L'autre grosse déception dans le calendrier Disney, c'est le report de West Side Story. Le remake d'un classique du cinéma américain par Steven Spielberg est terminé depuis un moment. Il restait prévu en décembre prochain mais Disney ne veut, là aussi, pas prendre le moindre risque avec sa grosse production. Accrochez-vous bien et préparez-vous à prendre votre mal en patience, parce que le film se retrouve programmé le 10 décembre 2021. Mort sur le Nil prend sa place en fin d'année et saute d'octobre au 10 décembre. Deep Water, avec Ben Affleck et Ana de Armas, est quant à lui déplacé de novembre 2020 au 13 août 2021.

Dune et Mourir Peut Attendre, les prochains sur la liste ?

Les résultats financiers décevants du nouveau Christopher Nolan et la vague de reports jettent un doute sur la tenue des sorties de Dune en décembre et de Mourir peut attendre au début du mois de novembre. Les studios concernés ne veulent pas débarquer sur un marché qui fonctionne à moitié, au risque d'y laisser des plumes. Plus les semaines passent et plus on pense qu'ils ne vont pas sortir tous les deux cette année. On avait placé de gros espoirs en eux pour rendre 2020 attractive dans la mesure du possible, nous comprendrons cependant s'il nous était demandé d'attendre pour découvrir ces deux titres. Nul ne pouvant prédire la situation dans les prochaines semaines, tout est encore possible. Mais ne nous faisons pas de faux espoirs.