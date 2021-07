Black Widow : focus sur Ever Anderson, fille de Milla Jovovich et révélation du film

La séquence d'introduction de "Black Widow" nous présente l'adolescence de Natasha Romanoff. Pour camper Scarlett Johansson ado, Marvel a choisi une jeune actrice talentueuse : Ever Anderson, qui n'est autre que la fille de Milla Jovovich et Paul W.S. Anderson. Une future très grande ? C'est bien possible.

Black Widow : la phase 4 du MCU est enfin en salles

Après plus d'un an de pandémie, les salles de cinéma commencent enfin à retrouver leur rythme de croisière. Plusieurs blockbusters, repoussés en raison de la crise sanitaire, ont enfin trouvé le chemin des grands écrans. Black Widow, dont la sortie était prévu en avril 2020, est ainsi sorti le 7 juillet dernier. Le film mis en scène par Cate Shortland est le premier long-métrage de la phase 4 du MCU. Il met pour la dernière fois en scène Scarlett Johansson dans la peau de la Veuve noire.

Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) - Black Widow © Marvel Studios

Le film se déroule entre les événements des films Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. On suit Natasha Romanoff dans une mission périlleuse, qui la fera retrouver une partie sombre de son passé. Pour la première fois dans le MCU, on découvre l'enfance de la Veuve noire.

Ever Anderson : la révélation

La (très belle) séquence d'introduction de Black Widow nous dévoile l'enfance de Natasha Romanoff. On la découvre au début des années 90, aux États-Unis, entourée de sa famille adoptive d'espions russes. Une bulle d'innocence, avant qu'ils ne soient contraints de quitter le territoire. Peu de temps après, Natasha et sa petite soeur Yelena, sont enrôlées de force pour rejoindre la Chambre Rouge et devenir les tueuses que l'on connaît. Pour camper Natasha ado, Marvel Studios a choisi Ever Anderson.

Natasha Romanoff (Ever Anderson) - Black Widow © Marvel Studios

Bien qu'elle ne soit présente que quelques minutes, Ever Anderson crève l'écran. Âgée de seulement 14 ans, elle démontre déjà un grand talent de comédienne. Il faut dire qu'elle a été bercée dans ce milieu puisqu'elle est la fille de Milla Jovovich et de Paul W.S. Anderson. Elle a d'ailleurs commencé sa carrière en 2016 en interprétant Alice jeune dans Resident Evil : Chapitre Final. Et pour cause. Son regard bleu intense n'est pas sans rappeler celui de sa mère plus jeune.

Sa carrière semble en tout cas bien lancée puisqu'elle a été choisie par David Lowery pour être Wendy dans le live action Peter Pan & Wendy que prépare actuellement Disney.