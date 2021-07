Black Widow : Iron Man a failli être dans le film

Réalisé par Cate Shortland, Black Widow fait office de première fois au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). Il s’agit du premier film estampillé Marvel Studios réalisé par une femme, c’est le premier film de la phase 4 du MCU, et surtout le premier film Marvel à sortir depuis le début de la pandémie. L’occasion pour Marvel Studios de remonter le temps, et d’offrir son propre spin-off à La Veuve Noire.

Ainsi, puisque l’héroïne décède dans Avengers : Endgame, Black Widow était obligé de remonter le temps. L’intrigue du métrage se déroule donc entre les événements de Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Une période pendant laquelle Natasha Romanoff est une hors-la-loi traquée par le général Ross. Un laps de temps durant lequel le puissant Iron Man était lui aussi encore vivant. Le héros incarné par Robert Downey Jr. trouve également la mort dans Avengers : Endgame. Mais ce voyage dans le passé aurait pu signer le grand retour du personnage sur le devant de la scène. Et ça a failli arriver !

Lors d’une interview avec Phase Zero, Eric Pearson, l’un des scénaristes de Black Widow, s’est étendu sur le potentiel retour de Tony Stark dans le film de Cate Shortland. L’écrivain révèle que dans une première ébauche du script, Tony Stark devait effectivement faire une courte apparition. Cette histoire originelle comprenait ainsi la discussion finale entre Tony Stark et Natasha Romanoff à la fin de Civil War. En réalité, si cette idée avait été conservée dans le montage final du film, cela aurait été des images réutilisées du film des frères Russo. Alors certes Iron Man serait revenu, mais à travers des images déjà tournées. Finalement, cette idée a été abandonnée :

Je me souviens maintenant que dans une version du script, avant mon arrivée, il y avait littéralement décrit la fin de Civil War avec Tony et Natasha. Mais c'était de vieilles images. Cela aurait été "Hé public, rappelez-vous à quelle époque nous sommes." Donc, ça n'aurait pas été Robert Downey, du moins, à ma connaissance. C'est la seule fois où j'ai vu le nom de Tony Stark dedans. Et c'était juste une sorte de rappel planté de drapeau, comme "Hé, nous sommes à la fin de la guerre civile".

Ainsi, le retour de Robert Downey Jr n’a jamais été réellement envisagé. En tout cas, pas de manière concrète. Les rumeurs de son retour ont grimpé lorsque les détails de l’intrigue de Black Widow ont été dévoilés. Avec le recul, un caméo de Iron Man n’aurait pas été stupide, mais aurait terriblement réduit l’impact de la mort du héros dans Avengers : Endgame. Eric Pearson a également réagi aux rumeurs entourant le retour de Tony Stark :

Je me souviens quand ces rumeurs sont sorties, j'étais à Londres dans le bureau de notre salle d’écriture, et j'ai juste regardé autour de moi et je me suis dit : « J'ai le script ici et Tony Stark n'y est pas. » Je ne sais pas d'où ça vient à moins que quelqu'un ait une très ancienne version avec ce genre de scène. Je ne sais pas d'où ça vient.