Black Widow : les premiers avis sur le nouveau film Marvel son arrivés

Attendu le 7 juillet prochain dans les salles françaises, "Black Widow" récolte déjà des premiers avis de la part de la presse. La dernière aventure de Scarlett Johansson en Natasha Romanoff est-elle à la hauteur des attentes ?

Black Widow : le premier film de la phase 4 du MCU

On a parfois craint que Black Widow termine sa course sur le petit écran avec une diffusion sur Disney+. Cependant, Disney et Marvel n'ont pas dérogé à la règle et confirment que les longs-métrages du MCU sont réservés aux salles obscures. Après plusieurs reports logiques, le film réalisé par Cate Shortland va enfin être visible à partir du 7 juillet prochain. La phase 4, qui a largement débuté sur Disney+, va entamer sa marche en avant sur grand écran. On retrouvera pour l'occasion Natasha Romanoff, l'héroïne incarnée par Scarlett Johansson. Bien qu'elle soit morte durant Endgame, ce film s'intéressera à elle en plongeant dans son passé, entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Le personnage va renouer avec des anciennes connaissances et devra affronter Taskmaster.

Il aura fallu attendre un bon bout de temps avant que Black Widow obtienne son propre film. Même si elle est souvent apparue dans le MCU, il lui manquait son aventure en solo pour lui donner l'épaisseur qu'elle méritait. Étrange que celle-ci sorte après la mort de Natasha, mais on imagine que le studio a une bonne raison d'agir de la sorte. On sait déjà que le personnage incarné par Florence Pugh a des grandes chances d'être réutilisé par la suite. Nous assisterons donc aux adieux de Scarlett Johansson et à l'introduction de sa remplaçante.

Black Widow ©Marvel Studios

À moins d'un mois de la sortie de Black Widow, les premiers avis viennent de tomber. Les traditionnelles projections pour la presse ont eu lieu dernièrement et les journalistes livrent leurs retours sur Twitter. On note que tout le monde semble unanime sur le film et vante ses mérites. De quoi faire grimper la hype chez les fans et titiller la curiosité de ceux qui n'en attendaient pas grand chose. À partir de maintenant, les films vont s'enchaîner puisqu'on rappelle que trois titres supplémentaires sont attendus avant la fin de l'année. Le MCU est bien de retour, mesdames et messieurs !

Découvrez les premiers avis

Black Widow défonce ! Le film a dépassé mes attentes. Cate Shortland donne à Johansson les outils pour amener Romanoff à son meilleur niveau. Quelques pauses pour montrer son humanité, mais l'action et l'humour sont au rendez-vous et Florence Pugh est géniale. Préparez-vous pour le Marvel Pughniverse !

Black Widow est l'un des meilleurs films solo Marvel. Du début à la fin, le film est génial. D'excellentes surprises, des moments émouvants pour les personnages, de l'action à couper le souffle, et Scarlett Johansson arrive enfin à tout donner dans ce rôle. La réalisatrice Cate Shortland l'a bien compris. Bravo.

Les films Marvel sont de retour ! Black Widow est un thriller d'espionnage tendu et bourré d'action qui complète vraiment l'histoire de Natasha d'une manière viscérale et émotionnelle. Florence Pugh l'écrase et devient une icône instantanée dans le MCU. C'est comme un James Bond dans le MCU, avec des nuances de Mission : Impossible et de Thelma & Louise.

Black Widow rend un joli hommage attendu depuis longtemps à Natasha Romanoff. C'est aussi le thriller d'espionnage que les fans du personnage réclament depuis des années. C'est drôle, trépidant et très émouvant. Florence Pugh est fantastique en Yelena Belova, elle est définitivement partie pour rester.