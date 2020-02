Black Widow : Marvel livre un nouveau teaser pour le Super Bowl

Vous avez aimé ? Partagez :

Plus que quelques semaines à patienter avant de voir la phase 4 du Marvel Cinematic Universe s’ouvrir avec sa première pièce : « Black Widow ». La promotion du film a continué lors de l’immanquable Super Bowl avec un nouveau teaser qui distille des images inédites.

Un film sur la famille et le pardon. Voilà comment on nous présente Black Widow, le prequel sur le personnage campé dans le MCU par Scarlett Johansson. À défaut de pouvoir continuer à exister à cause du sort qui lui a été réservé dans Endgame, Natasha Romanoff nous fera découvrir son passé. Le film remontera dans le temps pour s’intéresser à ce qui se passe avant les événements d’Infinity War. La Veuve Noire, en pleine crise identitaire, retrouve sa famille de substitution composée de Florence Pugh, Rachel Weisz et David Harbour. Ce dernier sera Red Guardian, quand les deux premières incarneront d’autres Black Widow issues du même programme d’entraînement que l’héroïne. Cette réunion ne servira pas à ressasser le bon vieux temps mais à lutter contre un ennemi de taille : Taskmaster.

Marvel s’est offert un temps de présence lors du Superbowl qui opposait les Kansas City Chiefs aux San Francisco 49ers avec un teaser du film. Trente secondes qui reprennent en grande partie des images des deux précédentes vidéos, avec notamment cette scène de combat entre Natasha et Taskmaster.

Taskmaster se la joue Captain America dans Black Widow

Le méchant s’illustre aussi dans un plan inédit où il récupère son bouclier à l’aide de son pied. Un mouvement qui rappelle Captain America et c’est normal puisque, s’il ne dispose pas de pouvoirs, Taskmaster a une capacité de mémorisation hors normes, ce qui lui permet de reproduire ce qu’il a vu. Steve Rogers existant déjà dans la timeline du MCU, on se doute qu’il a vu ça chez lui.

Le reste du teaser reprend globalement des scènes déjà vues. Que ce soit celles où la famille se retrouve ou celles qui dépotent. Florence Pugh est bien mise en avant, avec le dernier plan, aux côtés de sa grande sœur, Natasha. La relation entre les deux femmes sera l’un des nerfs de Black Widow. Ce qui n’est pas pour nous déplaire, en pleine ascension d’une actrice qui est l’une de nos chouchous actuellement. En comparaison, Rachel Weisz est moins mise en avant.

Réalisé par Cate Shortland, Black Widow marquera le retour aux affaires de Marvel, qui n’a plus rien sorti depuis Spider-Man : Far from home en juillet dernier. Le film est attendu dans nos salles le 29 avril 2020.