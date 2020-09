Black Widow : Marvel partage un descriptif de tous les personnages

Bien que la sortie de « Black Widow » soit compromise, la production continue quand même la promotion du nouveau film du Marvel Cinematic Universe (MCU). Pour l'occasion, voici le descriptif de chacun des personnages du film.

Black Widow : le film qui se fait attendre

Initialement, Black Widow aurait dû sortir au mois d'avril dernier. Mais avec la pandémie du Covid-19, le film a été reporté. À l'heure actuelle, ce nouvel opus du MCU est censé voir le jour le 28 octobre prochain. Mais il se murmure que Marvel Studios songe de nouveau à retarder sa sortie. Pour rappel, Black Widow est réalisé par Cate Shortland, et raconte le destin de La Veuve Noire entre les événements de Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Une période où elle est hors la loi. Côté casting, Scarlett Johansson reprend évidemment le rôle de Black Widow. Le reste de la distribution se compose notamment de Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz et William Hurt de retour dans la peau du général Ross.

Petit tour d'horizon des différents personnages

En tout cas, même si le film est reporté une nouvelle fois, la promotion continue bon train. Cette fois, Marvel Studios a partagé un descriptif des différents personnages de Black Widow. L'occasion parfaite pour être au point avant la sortie du film Marvel :

Natasha Romanoff (Scarlett Johansson)

Séparée des Avengers maintenant fracturés, elle fait face au chemin sombre qui l'a amenée à devenir une espionne et un assassin. Un peu à contrecœur, elle retrouve un groupe d'espions improbable qui fait partie de son passé. Il partage avec elle une partie fondamentale de son histoire. Ainsi que le désir d'empêcher qu'une force meurtrière ne se déclenche. Cependant, ses efforts sont menacés par un tueur mortel dont les compétences exceptionnelles sont différentes de tout ce que Natasha a jamais affronté.

Yelena Belova (Florence Pugh)

Fruit du programme d'entraînement impitoyable de la Red Room, elle garde une histoire secrète avec Black Widow et est déterminée à la résoudre. Quand Yelena se retrouve piégée dans un monde plein de menaces à chaque coin de rue, sa seule chance de survie est peut-être dans une trêve fragile avec la personne qu'elle blâme pour une vie de tourments : Natasha Romanoff.

Alexei / Le Gardien Rouge (David Harbour)

La réponse de la Red Room à Captain America est un super soldat et espion qui a vécu toute une vie de triomphes pendant la guerre froide. Les années d'espionnage d'Alexei ont été laissées pour compte, mais il est toujours considéré comme le héros ultime. Il adore partager sa grandeur avec son entourage, qui comprend ces jours-ci les autres détenus de la prison russe où il réside. Au fond, il se sent coupable par rapport à sa vie d'espion. En particulier envers Natasha Romanoff, qu'il a rencontrée bien avant qu'elle ne devienne Black Widow.

Melina Vostokoff (Rachel Weisz)

C'est une agente hautement spécialisée dans l’espionnage qui a suivi le programme de formation Red Room quatre fois. Après plusieurs missions secrètes, dont l'une impliquait la jeune Natasha Romanoff, la Chambre Rouge a reconnu l'intelligence de Melina en faisant d'elle l'un de ses principaux scientifiques. Après des décennies de service, Melina a réussi à se distancer de la salle rouge, mais lorsque Natasha se présentera, Melina devra décider de quel côté est sa loyauté.

Sans spoiler, Marvel partage quelques précisions sur ses personnages qui permettent d'y voir plus clair dans l'intrigue à venir. Black Widow va donc se faire des ennemis parmi ses alliés et inversement. Une histoire qui promet en tout cas des retournements de situation et des trahisons à tout-va. Rendez-vous le 28 octobre. Enfin, peut-être...