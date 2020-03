Black Widow : Scarlett Johansson n'était pas sûre de faire le film

Le personnage de Black Widow en a fait du chemin. C'est tout simplement la première héroïne du Marvel Cinematic Universe (MCU) introduite en 2010 à l'occasion de Iron Man 2. Après huit apparitions dans l'univers Marvel au sein d'autres films, l'héroïne a enfin son propre film : Black Widow. Réalisé par Cate Shortland, le long métrage est attendu le 29 avril prochain. Le récit se déroule entre les événements de Captain America : Civil War et ceux de Avengers : Infinity War. Entre deux guerres, elle devra affronter le terrible Maître de Corvée. Outre le retour de Scarlett Johansson, le casting se compose également de Florence Pugh, David Harbour et Rachel Weisz.

Avengers : Endgame réservait un destin tragique au personnage. Une belle manière de clore l'arc de Black Widow, qui se sacrifiait en héroïne pour son ami Hawkeye. Mais Marvel Studios ne voulait pas laisser partir le personnage de cette manière, d'où l'idée de cette aventure solo. Pourtant, au début, Scarlett Johansson était réticente à ce projet.

Entertainment Weekly, qui a réservé un dossier entier au film de Cate Shortland, a révélé que Scarlett Johansson ne savait pas si elle devait reprendre une nouvelle fois le costume :

Les journalistes et les fans n'arrêtaient pas de me demander quand allait sortir un film solo sur Black Widow. Mais je n'étais même pas certaine de vouloir reprendre le personnage. Cela devait être très créatif et épanouissant pour me convaincre de revenir. Je travaille depuis si longtemps ce rôle que je devais sentir ça comme un défi. Je ne voulais pas faire la même chose que ce qui a déjà été fait.