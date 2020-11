Black Widow : Scarlett Johansson révèle si le film va aborder ce qui s'est passé à Budapest

La comédienne Scarlett Johansson donne quelques nouvelles de « Black Widow ». Tandis que le prochain film Marvel Studios se fait attendre, la star du long-métrage a révélé que les éléments qui se sont déroulés à Budapest vont enfin être abordés.

Black Widow : le film se fait attendre

Initialement, Black Widow devait sortir en avril dernier dans les salles obscures. Mais avec l'arrivée de la pandémie du Covid-19, le film a été repoussé une première fois à octobre 2020 avant d'être décalé une seconde fois au 5 mai 2021. Réalisé par Cate Shortland, le long-métrage mettra en scène les aventures en solitaire de La Veuve Noire, entre les événements de Captain America : Civil War et de Avengers : Infinity War, toujours interprétée par Scarlett Johansson. L'intrigue emmènera l'héroïne sur ses terres natales, pour affronter le terrible Taskmaster. Le reste du casting se compose notamment de Florence Pugh, de David Harbour et de Rachel Weisz.

Les événements de Budapest vont-ils enfin être abordés ?

C'est un running gag qui remonte au premier Avengers. La capitale hongroise est au centre de la relation entre Black Widow et Œil de Faucon. Les deux héros se seraient en effet rencontrés à Budapest, le temps d'une mission particulière, ancrée définitivement dans leur mémoire. Si le duo en parle régulièrement dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), on ne sait toujours pas ce qui s'est passé dans la ville européenne. L'arrivée de Black Widow pourrait être un bon moyen de développer cette sous-intrigue et de donner de nouvelles informations sur ce qui s'est passé à Budapest. Scarlett Johansson est venue donner quelques précisions sur cette fameuse époque. Dans Black Widow : le livre officiel du film la comédienne confirme que oui, nous en apprendrons davantage sur Budapest dans le film de Cate Shortland :

Nous devons découvrir ce qui s'est passé à Budapest. Cela a débuté dans Avengers, quand Joss Whedon a lâché cette piste. Clint et Natasha parlent souvent de cette histoire, et vous obtiendrez un petit easter egg amusant dans Black Widow. Si nous ne retournons pas à Budapest pour expliquer ce qui s'est réellement passé, les gens seront insatisfaits. Je me suis moi-même demandée ce qui s'est passé là-bas. Black Widow ne reviendra pas en détail sur Budapest, mais il proposera un énorme point de départ pour comprendre la lourdeur du fardeau de Natasha. Nous avons abordé ce qui se passe dans sa tête. Je pense qu'elle est hantée par ce qui s'est déroulé là-bas. Une affaire inachevée donne un sentiment de culpabilité qui la suit, et qui découle des événements de Budapest.

Difficile de savoir réellement si les événements de Budapest vont être abordés de manière significative ou simplement énoncés dans Black Widow. Si la ligne hongroise est suffisamment développée, Jeremy Renner fera peut-être une apparition dans la peau de Œil de Faucon. Réponse le 5 mai prochain, si tout va bien.