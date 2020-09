Black Widow sera plus sombre que les autres films du MCU selon la réalisatrice

La réalisatrice Cate Shortland promet que le film solo sur Black Widow, porté par Scarlett Johansson, sera beaucoup plus sombre et sérieux que les autres films du Marvel Cinematic Universe (MCU). Une volonté de s'éloigner des vannes habituelles qui est à souligner !

Black Widow : le prochain film du MCU

Initialement, Black Widow était censé sortir au mois d'avril dernier. Mais avec la pandémie de Covid_19, le long-métrage a été repoussé. Pour le moment, il devrait voir le jour le 28 octobre prochain. Mais il se murmure que Marvel Studios songe à déplacer une nouvelle fois le film. Réalisé par Cate Shortland, Black Widow racontera les aventures solitaires de La Veuve Noire pendant sa période de cavale. Le long-métrage se déroule en effet entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Une période durant laquelle l'héroïne était hors-la-loi. Black Widow doit lancer la phase 4 du MCU, et traitera d'une histoire personnelle de la protagoniste. Outre le retour de Scarlett Johansson dans son rôle culte, le reste du casting se compose de Florence Pugh, de David Harbour, de Rachel Weisz et de William Hurt qui revient dans la peau du général Ross.

Une proposition plus sombre que le reste du MCU

Lors d'une interview avec Total Film, Cate Shortland a révélé que Black Widow sera le film le plus sérieux de tout le MCU. Selon la réalisatrice, l'absence de pouvoir de l'héroïne l'oblige à s'appuyer uniquement sur son courage et sa détermination. Une limite qui entraîne irrémédiablement un ton plus sombre et plus grave :

Elle est le seul personnage à ne pas avoir de super pouvoirs. Nous avons traité ceci comme une force, car elle doit toujours creuser au plus profond d'elle-même pour se sortir de situations compliquées. Natasha est comme Clarice dans Le Silence des Agneaux. C'est génial. Quand elle tient son arme elle a la main qui tremble. Mais elle est toujours très dure à l'intérieur. Je voulais vraiment apporter ça au personnage. Donc, vous ne la regarderez pas simplement comme une héroïne qui va s'en sortir, mais plus comme un personnage courageux et déterminé.

Black Widow présentera un nouvel antagoniste de taille. Le Maître de Corvée sera effectivement le grand méchant de ce nouveau film. Un personnage culte des comics enfin porté sur grand écran. Black Widow permettra également de retourner dans le passé de La Veuve Noire et de présenter son enfance traumatisante légèrement teasée dans Avengers : L'ère d'Ultron. Enfin, le film fournira peut-être une explication sur sa mort controversée dans Avengers : Endgame. En tout cas, Cate Shortland promet que Black Widow s'éloignera un peu des vannes habituelles du MCU. Réponse le 28 octobre. Ou pas.