Black Widow : Taskmaster se dévoile dans une nouvelle image

Le Marvel Cinematic Universe s’est fait discret depuis « Spider-Man : Far From Home » mais les choses sérieuses vont reprendre en 2020 avec, pour commencer, « Black Widow », le premier film de la phase 4. Le méchant Taskmaster se montre davantage dans une nouvelle image.

À l’heure où le MCU a pris un tournant majeur avec Avengers : Endgame, une nouvelle ère se profile à l’horizon. Curieusement, c’est avec un prequel que la phase 4 s’ouvre. Black Widow, le personnage incarné par Scarlett Johansson, va enfin avoir son film en solitaire. On peut se poser la question du timing, alors qu’elle est comptée dans les victimes de Thanos. Mais il s’agit de la dernière occasion de rendre hommage à ce personnage important des Avengers. Les événements du film se dérouleront avant Infinity War, quand Natasha Romanoff s’était éloignée de la bande de Nick Fury. On pourra la suivre en train de trouver refuge auprès de sa « famille« , composée de Florence Pugh, Rachel Weisz et David Harbour. Les deux premières sont d’autres espionnes, ses sœurs, quand le dernier est Red Guardian. La petite équipe va affronter Taskmaster, un redoutable adversaire que Natasha connaît déjà.

Le début de la promo de Black Widow ne laissait pas une place de choix à cet ennemi mais il a commencé à montrer le bout de son nez, laissant entrevoir quelques capacités physiques hors du commun. C’est peu de le souligner, puisque s’il ne dispose pas de pouvoirs surnaturels (comme Black Widow), il détient une mémoire de fer lui permettant de tout retenir et, notamment, les arts martiaux. Autant vous dire que se battre contre lui ne sera pas une partie de plaisir.

Le méchant de Black Widow se montre encore plus

Visible dans les derniers aperçus, Taskmaster se présente maintenant dans une nouvelle image permettant de voir son look en détail :

A clear look at Taskmaster's full costume has been revealed in this official new #BlackWidow promo art! (via @Topps) pic.twitter.com/ttXwt05ZgA — MCU Direct (@MCU_Direct) February 17, 2020

Une épée et un bouclier à la Captain America seront ses atouts pour se défendre. Même sans eux, il sera impitoyable, avec la possibilité d’employer des techniques de combat réservées à une élite. Un soldat qui ne présente pas de points faibles mais qu’il faudra bien vaincre à la fin de Black Widow. On notera aussi sur l’image que son costume respecte le code couleur des comics avec du bleu et du orange. Les connaisseurs de Marvel retrouveront le méchant qu’ils connaissent.

L’Australienne Cate Shortland a été choisie pour diriger Black Widow qui arrive dans nos salles le 29 avril 2020.