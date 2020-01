Black Widow : Taskmaster se montre dans le nouveau trailer

Vous avez aimé ? Partagez :

La première bande-annonce de « Black Widow » s’était logiquement concentrée sur l’héroïne incarnée par Scarlett Johansson et « sa famille ». Le grand méchant, Taskmaster, était un peu trop absent. Un nouvel aperçu en vidéo permet de le mettre un peu plus en avant.

Le premier film à ouvrir la phase 4 du MCU sera Black Widow, un projet un peu différent de d’habitude puisqu’on remontera dans le temps au lieu d’avancer. C’était évidemment la seule solution possible pour pouvoir s’attarder une dernière fois sur ce personnage, qui n’avait jamais eu une aventure en solitaire et ne pouvait pas prétendre à revenir par la suite étant donné son destin dans Avengers : Endgame. Le film de Cate Shortland prend le parti de se situer avant les événements d’Infinity War pour suivre Natasha Romanoff qui cherche la paix intérieure. Elle retrouve ainsi sa famille de coeur, avec Florence Pugh et Rachel Weisz, qui sont deux autres Black Widow, et un David Harbour en Red Guardian bien parti pour jouer au rigolo de service. Les quatre héros vont affronter Taskmaster, le méchant convoqué pour l’occasion qu’on n’avait pas réellement eu le temps de connaître dans la première bande-annonce.

Black Widow vs Taskmaster dans le nouveau trailer

Il signe enfin une apparition remarquée dans un nouvel aperçu et c’est lors d’un combat avec Natasha qu’on le découvre. Taskmaster n’a pas de super-pouvoirs à proprement parler mais dispose d’une superbe mémoire qui lui permet d’emmagasiner rapidement les informations et de reproduire ce qu’il voit. Un don qui lui permet de devenir un combattant d’élite et un mercenaire redoutable. Comme on peut le constater, ce ne sera pas simple d’en venir à bout.

Avec un bouclier qui rappelle fortement celui de Captain America (et c’est normal, Taskmaster a étudié les super-héros pour prendre le meilleur d’eux), il se présente comme un adversaire de taille. Le nouveau trailer de Black Widow insiste sur un affrontement sur un pont, alors que le reste est une grosse redite de ce qu’on a déjà pu voir.

Après une petite pause de plusieurs mois depuis Spider-Man : Far From Home, Marvel revient aux affaires le 29 avril 2020 avec Black Widow. La réalisation de Shortland a l’air d’un film d’action bien calibré, sans non plus afficher une grosse personnalité. Son intérêt réside dans le fait que ce sera sûrement la dernière fois que Scarlett Johansson apparaîtra dans le MCU et que le film, en conséquence, se présentera comme des adieux à un personnage qu’on a pu suivre pendant des années.