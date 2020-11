Black Widow théorie : que s'est-il passé à Budapest ?

Prévu au printemps 2021, "Black Widow" évoquera ce fameux "épisode" se déroulant à Budapest, que Clint Barton et Natasha Romanoff ont déjà évoqué au cours des différents films du MCU.

Alors qu'il était prévu pour le mois d'avril 2020, le film Black Widow est aujourd'hui attendu pour le mois de mai 2021, soit près d'un après sa date de sortie initiale. Ce vingt-quatrième film du Marvel Cinematic Universe retracera le parcours de fugitive de Natasha Romanoff, interprétée par Scarlett Johansson, entre les films Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Cette partie du passé de la Veuve Noire ne serait pas le seul élément antérieur à l'intrigue du MCU que les spectateurs pourraient découvrir dans ce film. En effet, la fameuse référence à Budapest sera traitée. Screenrant a évoqué plusieurs théories concernant les réels évènements qui auraient pu se passer durant cette "mission".

C'est quoi cette histoire de Budapest ?

Tout commence en 2012 dans le film Avengers de Joss Whedon. Dans ce premier film rassemblant les héros de Marvel Studios, Black Widow et Hawkeye, interprété par Jeremy Renner, font équipe pour affronter des aliens, appelés les Chitauris, envoyé par Loki, joué par Tom Hiddleston. Alors qu'il sont côte à côte, le personnage de Scarlett Johansson compare la situation qu'ils sont en train de vivre avec une "mission" à Budapest décrite comme "un vrai vrai cauchemar", ce à quoi Hawkeye lui répond : "On n'a pas gardé le même souvenir de Budapest".

Cela aurait pu s'arrêter là, faisant rentrer dans la tête du spectateur que les deux personnages se connaissent depuis longtemps, grâce à ces répliques. Seulement, les évènements évoqués sont revenus à quelques reprises durant les différents films qui ont suivi et, plus récemment, dans le film Avengers : Endgame d'Anthony et Joe Russo sorti en 2019. En effet, juste avant de se rendre sur la planète Vormir, lieu où se cache la pierre de l'âme, les deux personnages se mettent d'accord sur le fait qu'ils ont "fait du chemin depuis Budapest". Le film Black Widow devrait donc enfin évoquer ce qu'il s'est vraiment passé en Europe de l'Est

Qu'aurait-il pu s'y passer ?

Sur ces évènements passés, on peut concevoir que cette mission soit liée au personnage de Taskmaster, qui semble, à première vue, être l'antagoniste principal du film. En effet, durant la bande-annonce ce personnage semble poursuivre Natasha à bord d'un pick-up dans la ville de Budapest. Est-ce que cette scène fait référence à ce qu'il se passe avant 2012 et donc avant Avengers ? Au vu des décors et des costumes, il semble peu probable que les scènes montrant Taskmaster dans le trailer soient si anciennes.

Une autre théorie évoquée serait que Nick Fury, interprété par Samuel L. Jackson, ait envoyé les deux personnages pour une mission spéciale dans ce pays d'Europe. En effet, dans le film Captain Marvel sorti en 2019, il confie à Carole Danvers, campée par Brie Larson, que, durant la Guerre Froide, il a été envoyé dans plusieurs villes européennes et notamment Budapest, lorsqu'il était encore à la CIA. La mission concernant les deux super-héros est-elle liée à un mission de son passé ? Est-ce que Nick Fury serait à l'origine de ces évènements ?

Black Widow et Hawkeye, d'abord ennemis ?

La théorie la plus plausible serait que Black Widow et Hawkeye se soient affrontés alors que Natasha ne faisait pas encore partie du S.H.I.E.L.D. Un échange dans le film Avengers vient appuyer cette théorie. Lors de son interrogatoire avec Loki, Black Widow dit à en effet à ce dernier que Clint Barton a été envoyé pour la tuer. Mais Clint l'aurait finalement prise sous son aile, fermant les yeux sur ce qu'elle aurait pu commettre pour le camp adverse, qui pourrait bien être dirigé par HYDRA, et être ainsi la cause de son sentiment permanent de culpabilité. Cela raconterait donc la genèse de l'histoire fraternelle entre les deux personnages, qui n'a jamais été exploitée dans le MCU.

Cette théorie semble la plus probable, par sa simplicité. En effet, elle ne concerne que ces deux personnages et s'inscrirait parfaitement dans ce que l'on a pu déjà voir dans les films et lu dans les comics. Avoir une séquence dramatique qui raconterait leur rencontre et l'évolution de leur relation d'ennemis à alliés semble l'idée la plus logique et la plus touchante.

C'est donc ce film sur les aventures de Natasha qui vient boucler la boucle de la très belle histoire de ce personnage, qui est apparu dans le MCU en 2011 et le film Iron Man 2 de Jon Favreau, soit 10 ans avant Black Widow, prévu pour le mois de mai 2021.