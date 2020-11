Black Widow : un personnage se dévoile dans les nouvelles images

Pas de film du Marvel Cinematic Universe au cinéma cette année. Une première depuis longtemps, alors qu'on pensait pouvoir en découvrir deux, dont "Black Widow". L'aventure de l'héroïne incarnée par Scarlett Johansson se montre néanmoins dans des nouvelles images.

Black Widow : la dernière pour Scarlett Johansson

Marvel promet depuis un moment de laisser de la place aux femmes, pour répondre à un souci de diversité. Ce qui permet à Natasha Romanoff, le personnage incarné par Scarlett Johansson, de décrocher son propre film. Dans un drôle de timing, car l'héroïne est morte durant Avengers : Endgame. Le long-métrage de Cate Shortland se déroulera dans le passé, pour nous faire découvrir une partie méconnue de la vie de Black Widow. Son éloignement du S.H.I.E.L.D. lui permet de se rapprocher d'anciennes connaissances. Elle va reformer "une famille" avec d'autres agents pour lutter contre le méchant Taskmaster. Ce film aura le privilège d'inaugurer la phase 4 du MCU et ce bond dans le passé sera le moyen d'introduire Yelena Belova (Florence Pugh), une "sœur" de Natasha qui a le potentiel pour prendre sa place dans l'univers étendu.

Comme d'autres blockbusters, Black Widow ne sortira pas cette année. Prévu au printemps dernier, un report en novembre avait été décidé par Disney. La situation sanitaire étant encore précaire, le film est désormais attendu le 5 mai 2021. Ce décalage a des répercussions sur les autres productions car elles sont toutes reportées en fonction. Le studio a un plan précis en tête avec un agencement prédéfini. Quand l'engrenage est grippé, c'est l'ensemble qui est impacté.

Un personnage se montre enfin

Black Widow a eu le temps de se montrer à plusieurs reprises avec ses deux précédentes dates de sortie. La promo s'est forcément mise en pause dernièrement avec le report à l'année prochaine. Mais grâce à la disponibilité du livre Marvel's Black Widow: The Official Movie Special Book, on peut découvrir plusieurs nouveaux clichés. Le compte yelenabarnes sur Twitter nous partage ses trouvailles. Des plans se mêlent à des photos prisent sur le plateau. On peut y voir les dessous de certaines séquences, ce qui reste toujours appréciable pour comprendre l'envers du décor.

Les femmes sont surtout mises en avant, que ce soit Natasha, Yelena ou Melina Vostokoff (Rachel Weisz). On retrouve aussi un peu Red Guardian (David Harbour) et Taskmaster mais c'est la présence de Rick Mason qui retient notre attention. Ce personnage incarné par O.T. Fagbenle est totalement absent des outils promotionnels depuis le début. On le savait au casting et il montre sa tête sur l'affiche mais on ne comprend pas pourquoi Marvel ne mise pas un peu sur lui.

Rick Mason est aussi connu dans les comics sous l'identité de l'Agent. Un Américain qui travaille pour le S.H.I.E.L.D. et qui a des contacts avec plusieurs autres organisations dans le monde. Il connaît notamment Natasha, à tel point qu'il en a fait son love interest. Impossible encore de savoir quelle sera sa place dans cette intrigue et s'il va vraiment servir. Le fait qu'il ne soit pas mis en avant amène à penser qu'il sera très secondaire. De par ses capacités, il pourrait être une aide utile contre Taskmaster et ses troupes.

Rick est le fils de Phineas Mason/Le Bricoleur, un méchant de l'univers DC. Son introduction va-t-elle mener vers l'utilisation de ce méchant ? Possible. En revanche, les comics ont montré que Rick avait un triste destin. De quoi nous faire dire qu'il risque de ne pas faire long feu et de rester une figure secondaire.