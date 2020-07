Black Widow : un spin-off déjà en préparation ?

Le personnage de Scarlett Johansson dans le Marvel Cinematic Universe va enfin avoir son propre film, qui se déroulera dans le passé. "Black Widow" ouvrira la phase 4 de l'univers étendu et pourrait avoir une importance plus large, avec des répercussions sur le long terme.

Black Widow : un préquel sur un personnage disparu

La démarche de ce film en solitaire sur la Veuve Noire peut surprendre. Le personnage est l'une des victimes de Thanos dans Endgame et on se demande à quoi bon retourner dans le passé alors que le MCU doit aller de l'avant. Black Widow va se dérouler entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War, pour nous faire découvrir où était le personnage pendant cette absence remarquée. Une idée pas désagréable mais il falloir justifier que le film ne sorte que maintenant et on s'attend à découvrir du lourd dedans. Scarlett Johansson sera l'héroïne, sauf qu'elle ne sera pas seule. Une autre Black Widow (Florence Pugh), sa "soeur", Yelena, sera à ses côtés. Tout comme Red Guardian (David Harbour) et Iron Maiden (Rachel Weisz). Une famille de substitution pour Natasha dans son combat contre une milice menée par Taskmaster. Black Widow est attendu le 28 octobre prochain dans les salles françaises.

Florence Pugh pour succéder à Scarlett Johansson ?

Ce film est donc dans les faits un préquel et il pourrait même être le point de départ d'autre chose, comme un spin-off. Dans une interview pour Empire, la réalisatrice Cate Shortland explique qu'un film avec Florence Pugh en tête d'affiche n'est pas impossible. Celle qui incarne Yelena Belova pourrait être une des têtes du MCU futur :

Nous ne savions pas à quel point Florence Pugh serait formidable. Nous savions qu'elle serait géniale, mais pas autant. Scarlett agit comme si elle allait lui passer le relais. Donc on va découvrir une toute nouvelle héroïne.

Dès lors, si cet autre film venait à se faire, la position de Black Widow dans l'univers étendu s'expliquerait. Il servirait autant à comprendre davantage le passé que pour amorcer le futur. Sans oublier qu'il sert à fournir des adieux corrects à Scarlett Johansson. Le MCU va miser sur des histoires identiques de passage de relais entre des anciens et des nouveaux. Ce sera le cas avec She-Hulk, Hawkeye et sûrement d'autres. Florence Pugh ajouterait une autre ligne prestigieuse sur son CV quasi parfait. La jeune actrice est l'une des révélations de ces dernières années, en particulier dans un cinéma assez indépendant. Tourner chez Marvel lui permettrait de s'installer également dans le coeur du très grand public.