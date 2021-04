Black Widow : un trailer final ébouriffant pour le film Marvel avec Scarlett Johansson

Marvel Studios a dévoilé une dernière bande-annonce pour "Black Widow" qui sortira le 9 juillet aux États-Unis. En France, le film attendra la réouverture des salles.

Black Widow : Scarlett it be, SCarlett's go !

Il fut un temps où Scarlett Johansson ne se servait de ses jambes que pour marcher. Que ce soit dans les rues de Tokyo dans Lost in Translation, dans celles de Delft dans La Jeune fille à la perle ou de Londres dans Match Point, Scarlett marchait. Elle commença à courir dans The Island avant de se mettre très sérieusement à fracasser des crânes dans Iron Man 2. Elle y était Black Widow et son destin d'Avengers était en route. 7 films Marvel plus tard au nom de l'équipe ou dans les aventures des collègues, son personnage de Natasha Romanoff a enfin droit à son propre film.

Intitulé sans surprise Black Widow, il est mis en scène par Cate Shortland à qui l'on doit Berlin Syndrome et The Kettering Incident. Scarlett Johansson y partage l'écran avec du beau monde. Nous retrouvons en effet au casting Florence Pugh, David Harbour, O.T. Fagbenle, Rachel Weisz, William Hurt et Ray Winstone. Marvel Studios a dévoilé le trailer final du film et il annonce du grand spectacle.

Champagne, la Veuve clique haut !

Il aurait été néanmoins étonnant de découvrir une bande-annonce signée Marvel Studios avec deux minutes de personnages parlant tranquillement au coin du feu. Non, ici, ça se bastonne, ça explose et Black Widow et Taskmaster en viennent aux mains en haute altitude, se battant sur les débris volants d'un engin sur le point de s'écraser.

Black Widow ©Marvel Studios

En fin de trailer, nous entendons Natasha confier qu'elle ne fuira plus son passé. Black Widow se concentrera justement sur les années de formation du personnage en ex-URSS qui en ont fait la tueuse redoutable que l'on connaît aujourd'hui.

Le film sortira aux États-Unis le 9 juillet en même temps au cinéma et sur Disney +. À voir s'il rencontrera le même destin en France. La bande-annonce hexagonale reste d'ailleurs évasive sur le sujet avec un simple "prochainement au cinéma". En attendant, nous pouvons découvrir le personnage sur un nouveau poster. Black Widow en blanc, c'est pas tous les jours.