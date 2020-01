Blade Runner 2049 : Denis Villeneuve ne veut pas une suite mais un spin-off

Vous avez aimé ? Partagez :

Le réalisateur de « Blade Runner 2049 », Denis Villeneuve, souhaite revenir dans la franchise « Blade Runner ». Pas pour faire une simple suite, mais davantage pour proposer un spin-off ou une œuvre indépendante.

En 2017, soit plus de 35 après l’original, Denis Villeneuve a épaté tout le monde avec son excellent Blade Runner 2049. Une suite fidèle à l’œuvre originale de Ridley Scott, qui parvenait en plus à avoir sa propre raison d’être. Le cinéaste canadien a sans doute réalisé la suite parfaite. Blade Runner 2049 est reparti avec deux Oscars et des critiques positives. Malheureusement, son score au box office est resté assez timide avec seulement plus de 260 millions de dollars de recettes pour un budget de 150 millions. En tout cas, Denis Villeneuve serait partant pour revenir dans la franchise.

Pas une simple suite

A cause de ce score décevant au box office, les éventuelles suites ont rapidement été abandonnées. Pourtant, si l’occasion se présente, Denis Villeneuve est partant pour réaliser un autre film Blade Runner. Dans un entretien avec Empire, le cinéaste a décrit l’univers Blade Runner comme « un lieu inspirant » qu’il aimerait revisiter dans un film « sans lien » avec le précédent. Il a ensuite expliqué les raisons de ce choix, préférant un film indépendant qu’une simple suite :

Le concept de suite est trop présent. Je pense que le cinéma a besoin d’histoires originales. Mais si vous me demandez si je veux revisiter cet univers d’une manière différente, je peux dire oui. Il faudrait que ce soit un projet à part entière. Quelque chose de déconnecté des deux films précédents. Une polar noir qui se déroule dans le futur… Je me réveille parfois la nuit en y rêvant.

Quand on disait que Blade Runner 2049 était la suite parfaite, c’est parce que le long métrage fonctionne à la fois comme suite à Blade Runner mais également comme œuvre indépendante.

En attendant un potentiel nouveau film de Villeneuve, la franchise Blade Runner va se faire une nouvelle vie via une série animée. Blade Runner : Black Lotus est attendu sur Adult Swim courant 2020. On ne sait pas encore grand chose de ce nouveau concept mais ce sera une série animée co-produite par les américains et les japonais. L’idée de dériver Blade Runner en animation tombe sous le sens, et pourrait être un digne héritier des excellents Ghost in the Shell.

Quant à Denis Villeneuve, il reviendra cet hiver avec sa très attendue adaptation de Dune. Une œuvre vouée à devenir, encore une fois, un classique de la science-fiction moderne, au même titre que son Blade Runner 2049 et son excellent Premier Contact.