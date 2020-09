Blade Runner 2049 : Jared Leto était vraiment aveugle sur le tournage

Plus de 30 ans après l'original, l'univers « Blade Runner » a fait son retour au cinéma. En 2017, le cinéaste Denis Villeneuve a été chargé par Sony de réaliser « Blade Runner 2049 », la suite du chef-d’œuvre de Ridley Scott. Mais saviez-vous que Jared Leto est réellement devenu aveugle pour son rôle dans le film ?

Blade Runner 2049 : une suite respectée

En 1982, pour son troisième long-métrage, Ridley Scott réalise l'un des plus grands films de science-fiction de l'histoire du cinéma. Accompagné de Harrison Ford devant la caméra, il met en scène l'inoubliable Blade Runner. Un film culte nommé à deux reprises aux Oscars et qui avait rapporté en son temps plus de 41 millions de dollars au box-office.

En 2017, trente-cinq ans après l'original, Sony décide de produire une suite : Blade Runner 2049. Réalisé par Denis Villeneuve, le film reçoit un accueil majoritairement positif, que ce soit des critiques ou des fans. Porté par Ryan Gosling, Dave Bautista, Robin Wright, Jared Leto, Ana de Armas et Harrison Ford, Blade Runner 2049 remporte deux Oscars sur ses 5 nominations : ceux de la Meilleure photographie et des Meilleurs effets visuels. Au box-office, l’œuvre rapporte plus de 259 millions de dollars. Retour sur cet énorme film !

David Bowie était le premier choix du réalisateur

Dans Blade Runner 2049, Jared Leto incarne Niander Wallace, le nouveau dirigeant de Wallace Corp. Il succède ainsi au Dr Eldon Tyrell, l'inventeur des Répliquants dans le premier film. Jared Leto a offert une prestation remarquée dans la peau de ce génie aveugle et manipulateur. Initialement, Denis Villeneuve voulait que David Bowie campe ce personnage. Malheureusement, le chanteur souffrait déjà à ce moment-là d'un cancer dont il ne se relèvera jamais... Denis Villeneuve révélait l'information à Metro au moment de la sortie du film :

Notre premier choix était David Bowie, qui a eu une énorme influence sur Blade Runner. Quand nous avons appris la triste nouvelle, nous sommes partis en quête d'un acteur similaire.

Jared Leto, ce grand malade

Ainsi, Denis Villeneuve et son équipe ont posé leur dévolu sur Jared Leto. Un acteur caméléon réputé pour ses prouesses et pour sa manière peu commune de s'accaparer les rôles. Dans le film, Niander Wallace est aveugle. Mais qui pouvait prévoir que Jared Leto allait réellement perdre la vue pour les besoins du rôle ? En effet, le comédien a surpris tout le monde en allant jusqu'à se rendre temporairement aveugle pour incarner son personnage. C'est en tout cas ce qu'avait rapporté Denis Villeneuve au micro de The Wall Street Journal pendant la promotion de Blade Runner 2049 :

On a tous entendu des histoires au sujet de Jared Leto. Comment il se transforme pour ses personnages. Mais même en sachant cela, rien ne m'avait préparé à ce qu'il a fait. Il ne pouvait rien voir du tout. Il marchait avec un assistant, très doucement. C'était comme voir Jésus entrer dans un temple. Tout le monde est devenu super silencieux, et c'était un moment sacré. Tout le monde était en admiration. C'était tellement beau et puissant. J'étais ému aux larmes.

Jared Leto a par la suite expliqué qu'il avait utilisé des lentilles spéciales qui l'empêchaient de voir la moindre lumière. Ainsi, comme à son habitude, il se plongeait totalement dans la peau de son personnage. Un comportement qui fait suite à ses autres interprétations dans Dallas Bayer Club, Chapitre 27 ou encore Suicide Squad... Quelle sera donc la prochaine folie de l'acteur ?