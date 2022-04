Blade : saviez-vous que Morbius devait apparaître dans le film de 1998 ?

« Morbius » vient de sortir dans les salles françaises. Mais saviez-vous que le Vampire Vivant, aujourd'hui incarné par Jared Leto, avait failli apparaître dans le premier film « Blade » sorti en 1998 ? Retour sur cette histoire méconnue.

Morbius : Jared Leto est dans la place

Réalisé par Daniel Espinosa, le metteur en scène de Sécurité rapprochée et de Life – Origine Inconnue, Morbius est disponible dans les salles françaises depuis le 30 mars dernier. Porté par Jared Leto, Matt Smith, Jared Harris et Tyrese Gibson, le long-métrage raconte les débuts de Morbius dans le Sony's Spider-Man Universe.

Michael Morbius est un brillant scientifique atteint d'une terrible maladie du sang. Il décide alors d'utiliser l'ADN des chauves-souris pour développer un traitement. S'il parvient à trouver l'antidote à sa maladie incurable, il se transforme malgré lui en un horrible vampire, obligé de se nourrir de sang humain s'il veut rester en vie.

Morbius ©Sony Pictures

Morbius fait sa première apparition en 1971 dans les comics Marvel. Créé par Roy Thomas et Gil Kane, le personnage est d'abord introduit comme un ennemi de Spider-Man dans les pages de The Amazing Spider-Man #101. Mais avec le temps, le Vampire Vivant devient plus ambigu et passe du statut de super-vilain à celui d'anti-héros. Récemment, Morbius se fait assez rare dans les pages des comics, mais avec la sortie du film Sony, ce protagoniste devrait regagner en importance.

Blade : un précurseur

S'il a fallu attendre 2022 pour voir Morbius débarquer au cinéma, il a pourtant failli faire sa première apparition cinématographique dès la fin des années 1990.

En 1998, le cinéaste Stephen Norrington met en scène Blade pour New Line Cinema. Porté par Wesley Snipes, le long-métrage fait un peu figure de précurseur du genre. En effet, à l'époque, les X-Men ne sont pas encore sortis, Spider-Man n'a pas encore eu son adaptation avec Tobey Maguire, et le MCU ne fera ses débuts que 10 ans plus tard. En ce sens, Blade peut parfois être considéré comme le tout premier film de super-héros Marvel de l'ère moderne.

Blade (Wesley Snipes) - Blade ©New Line Cinema

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Blade, ce dernier est un justicier mi-homme, mi-vampire, qui passe son temps à traquer les vampires qui terrorisent les humains. Créé en 1973 par Marv Wolfman et Gene Colan, Blade est un anti-héros pure souche, qui a été adapté à trois occasions au cinéma, incarné à chaque fois par Wesley Snipes. Le personnage s'apprête d'ailleurs à être rebooté dans le MCU sous les traits de Mahershala Ali.

Morbius devait apparaître à la fin du film

Nous sommes donc en 1998. Stephen Norrington vient de terminer le premier Blade, et devait initialement revenir pour réaliser Blade II, avant d'être remplacé par Guillermo Del Toro. À l'époque du premier film, Stephen Norrington avait déjà de la suite dans les idées. En effet, initialement, Blade devait se conclure avec l'apparition d'un personnage de taille : Morbius.

Pour recontextualiser, à la fin du film, Blade affronte Deacon Frost, devenu un vampire surpuissant. Évidemment, le justicier gagne son combat, lâche une petite punchline pour dire qu'il reviendra dans une suite.

Morbius (Stephen Norrington) - Blade ©New Line Cinema

Mais si cette fin a été conservée dans le montage final du film, Stephen Norrington avait pourtant un autre désir : faire apparaître Morbius. En effet, la séquence de fin devait être plus longue. Après le combat final de Blade, la caméra devait s'éloigner du héros pour présenter un mystérieux personnage en train de le surveiller.

Au loin, sur le toit d'un gratte-ciel, devait figurer un homme, seul, habillé d'un manteau de cuir, ses longs cheveux au vent. Vous l'aurez compris, ce personnage n'était autre que Morbius, incarné par Stephen Norrington lui-même. En effet, le cinéaste n'avait casté personne pour le rôle, et avait lui-même endossé le manteau noir pour les besoins de ce caméo. C'était en tout cas un superbe teasing digne d'une scène post-générique qui devait annoncer l'arrivée du Vampire Vivant dans Blade II.

Malheureusement, avec le départ de Stephen Norrington, cet ambitieux élément a été abandonné par le studio. Alors qu'on était encore très loin des innombrables crossovers actuels, New Line Cinema est resté frileux à l'idée de présenter Morbius aux spectateurs. Et puis, de toute façon, Guillermo Del Toro est parti vers d'autres horizons. Il faudra donc se contenter de la version de Jared Leto :