Blade Trinity : quand Jessica Biel détruisait une caméra à 300 000 dollars

Dans "Blade : Trinity" Jessica Biel donne un coup de main à Wesley Snipes pour tuer des vampires. À force de s'entraîner au tir à l'arc, la comédienne a été responsable de la casse d'une caméra à 300 000 dollars.

Un trio pour Blade : Trinity

Lorsque Black Panther (2018) est arrivé sur les écrans de cinéma, beaucoup l'on présenté comme le premier film porté par un super-héros noir. Une information fausse puisque bien avant T’Challa, il y avait Blade. Un personnage issu des comics Marvel et qu'incarna Wesley Snipes à trois reprises. Dès 1998 dans Blade, puis en 2002 dans le Blade 2 de Guillermo del Toro, et enfin en 2004 avec Blade : Trinity. À chaque fois, on retrouve le personnage mi-humain, mi-vampire, en chasse contre les suceurs de sang.

Blade : Trinity ©New Line Cinema

Dans le troisième opus, le héros devient l'ennemi public numéro 1, après avoir été accusé des meurtres qu'il n'a pas commis. Blade a donc fort à faire entre les vampires et les forces de l'ordre qui en ont après lui. D'autant qu'il ne pourra plus compter sur l'aide de son mentor et ami Abraham Whistler. Il va cependant recevoir l'aide inattendue de la fille de Whistler, Abigail, et de son ami Hannibal King. Deux humains qui ont décidé de s'engager dans le combat contre les vampires, alors que le mythique Dracula s'apprête à faire son retour sur Terre.

Jessica Biel trop forte au tir à l'arc

Aux côtés de Wesley Snipes, on retrouve au casting de Blade : Trinity Ryan Reynolds, fidèle à lui-même, et Jessica Biel plutôt convaincante dans ce rôle physique. La comédienne était alors au premier plan de Sept à la maison (1996-2007) et sortait du tournage de Massacre à la tronçonneuse (2003). Mais avec Trinity elle a dû effectuer un entraînement intensif, comme elle l'expliquait à Movieweb au moment de la sortie du film.

J'étais au gymnase six jours par semaine pendant quelques heures par jour, puis une heure d'entraînement au combat, une heure de tir à l'arc et un régime super strict tout au long du film.

Un entraînement pour se muscler donc, mais également pour être crédible avec un arc en main. Sauf qu'à force de se perfectionner, l'actrice est même devenue trop douée. En effet, lors du tournage d'une scène, Jessica Biel devait tirer en direction de la caméra. Pour protéger l'équipe, l'objet a été entouré d'une vitre en plexiglas. Seule une petite partie, d'environ 2 centimètres sur 2, au niveau de l'objectif de l'appareil, n'était pas protégé. Placée à plus d'une dizaine de mètres, la comédienne est tout de même parvenue à tirer dans le mille. La flèche s'est alors enfoncée d'environ 15 centimètres dans l'appareil et a tout simplement détruit la caméra à 300 000 dollars.

Un incident plutôt amusant malgré le coût de l'appareil, et qui a surtout impressionné l'équipe autour d'elle. D'après son entraîneur, elle aurait réalisé un tir que la plupart des tireurs à l'arc professionnels n'auraient pas réussi. Rien que ça ! Concernant Blade, on le retrouvera prochainement cette fois au sein du Marvel Cinematic Universe avec cette fois Mahershala Ali pour l'incarner.