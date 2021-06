Blanche-Neige : on sait qui incarnera la nouvelle princesse dans le live action

Pourquoi changer une formule qui fonctionne ? Disney compte bien continuer à remettre au goût du jour ses classiques avec des remakes en prises de vue réelles. Un nouveau film sur Blanche-Neige est en préparation et c'est une actrice dont on va beaucoup entendre parler ces prochaines années qui a été choisie pour incarner la princesse.

Blanche-Neige : la plus ancienne princesse Disney

Disney s'attaque à la relecture d'un monument de son histoire. Blanche-Neige et les sept nains est le tout premier long-métrage d'animation sorti par le studio, en 1937. Autant dire que la princesse tient une place totalement à part dans l'univers Disney et elle ne va donc pas échapper à une nouvelle version en prises de vue réelles. L'histoire, s'il faut la rappeler, narre les aventures de Blanche-Neige, une héroïne qui subit la jalousie de la Reine. Cette dernière demande au chasseur de tuer sa rivale pour qu'elle devienne la plus belle de tout le royaume. Or, il ne peut accomplir cette tâche et laisse s'enfuir la princesse. Dans sa fuite, elle fait la rencontre des sept Nains mais la Reine n'a pas dit son dernier mot.

Blanche-Neige et les sept Nains ©The Walt Disney Pictures

Disney recrute Rachel Zegler

On sait depuis 2019 que Disney est en train de préparer un remake, avec Marc Webb à la mise en scène. Le réalisateur est responsable de la petite merveille indé qu'est (500) Jours Ensemble et des deux films Spider-Man sortis chez Sony avant que Marvel ne vienne récupérer le personnage pour le MCU. Le projet fait un grand pas en avant avec l'arrivée à bord de la tête d'affiche. Deadline révèle que le rôle principal sera tenu par Rachel Zegler.

West Side Story ©Walt Disney Studios Distribution

Le journaliste Justin Kroll explique dans un tweet que les producteurs ont rencontré des dizaines d'actrices pour ce rôle, y compris la jeune star Olivia Rodrigo :

L'actrice de 20 ans n'est pas encore connue du grand public mais la tendance devrait s'inverser prochainement. On la verra en effet dans le remake de West Side Story de Steven Spielberg et elle a décroché un rôle de méchante dans Shazam ! Fury of the Gods. Ce choix risque de faire parler, non pas pour le talent de la concernée, mais parce que Disney est allée chercher une jeune femme métisse pour une princesse blanche. On sent que le studio veut faire quelque chose en faveur de la diversité. Ce qui est d'ailleurs déjà le cas pour le futur remake de La Petite Sirène, avec Halle Bailey.