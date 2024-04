Les vacances virent au cauchemar dans le trailer de ce thriller façon Get Out

Déjà actrice, Zoë Kravitz a écrit et réalisé son premier film, "Blink Twice". La bande-annonce nous présente une histoire d’horreur psychologique centrée sur une femme invitée à séjourner sur une île dont le propriétaire cache de sombres secrets.

Zoë Kravitz passe derrière la caméra pour Blink Twice

Ayant joué dans plus de trente films dans sa carrière, Zoë Kravitz a décidé de se lancer un nouveau challenge. Elle sortira ainsi bientôt son premier long-métrage en tant que réalisatrice. Intitulé Blink Twice, celui-ci verra une jeune femme invitée sur l’île privée d’un homme d’affaires riche, mais qui va se rendre compte que quelque chose cloche dans cet endroit.

En plus de le réaliser, Zoë Kravitz a co-écrit Blink Twice avec E.T. Feigenbaum. Elle a choisi de confier le rôle de Frida, la jeune femme invitée sur l’île, à Naomi Ackie. Et celui de Slater King, le riche homme d’affaires qui l’y invite, à Channing Tatum. L’actrice et réalisatrice a aussi pu s’appuyer sur Alia Shawkat, Christian Slater, Adria Arjona, Simon Rex, Kyle MacLachlan ou encore Geena Davis. Soit un très bon casting.

Des premières images angoissantes pour le long-métrage

Plusieurs mois avant la sortie de Blink Twice, une première bande-annonce vient d’en être dévoilée. Alors que Frida est d’abord ravie de son séjour sur l’île, elle comprend rapidement que les choses ne sont pas aussi idylliques qu’elles y paraissent. Les images installent ainsi une atmosphère angoissante, au cœur de laquelle la jeune femme devient vite déboussolée.

La bande-annonce de Blink Twice nous montre donc un personnage qui semble pris au piège dans un endroit en apparence paradisiaque mais en réalité cauchemardesque. L’ambiance instaurée dans ces images n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle de Get Out, l’un des titres majeurs de ces dernières années dans le genre de l’horreur psychologique.

Le film sortira cet été

Zoë Kravitz a donc choisi ne nous faire peur pour son premier film en tant que réalisatrice et scénariste. Blink Twice sortira cet été. Il arrivera plus précisément dans les salles françaises le 21 août prochain.