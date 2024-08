Pourquoi ce nouveau film avec Channing Tatum va faire sensation

"Blink Twice", le premier long-métrage réalisé par Zoë Kravitz, avec Channing Tatum comme "jamais on l'a vu", arrive dans les salles et promet d'être un des événements de l'été au cinéma.

Blink Twice, des promesses et des stars

On connaissait l'actrice Zoë Kravitz (la trilogie Divergente, Mad Max : Fury Road, The Batman), il est maintenant temps de découvrir la réalisatrice. Son premier long-métrage, Blink Twice, arrive en effet dans les salles françaises le 21 août et, de ce qui a transpiré de ce projet et au vu des premiers retours de la presse américaine, il va très certainement faire parler de lui.

Frida (Naomi Ackie) est une jeune serveuse travaillant dans un bar à cocktails à Los Angeles. Elle est fascinée par Slater King (Channing Tatum), un riche et jeune homme d'affaires ayant fait fortune grâce à la technologie. Elle parvient à se faire inviter sur l'île privée du philanthrope...

Sur ce pitch mystérieux, Zoë Kravitz a développé une histoire qui semble emprunter autant à Get Out qu'à Midsommar, avec une critique acerbe du monde des ultra-riches. Pour les personnages de cette histoire, la réalisatrice et aussi co-scénariste de Blink Twice a rassemblé un très joli casting. En plus de Channing Tatum dans le rôle de Slater King et de Naomi Ackie dans le rôle de Frida, on compte ainsi Alia Shawkat, Christian Slater, Adria Arjona et Simon Rex, ou encore Geena Davis et Kyle MacLachlan.

Plus fort que Sans filtre ?

En plus de ce casting royal, et de la promesse d'une sourde angoisse couplée à un jeu de massacre qui devrait être aussi perturbant que réjouissant au vu de la bande-annonce (ci-dessus), Blink Twice a été jugé par certains journalistes américains comme bien plus acide et sans aucune complaisance dans sa critique de "l'élite" - et de la masculinité toxique - que les récents films produits avec cette intention.

Par ailleurs, Channing Tatum, dans un rôle d'antagoniste machiavélique et odieux, semble livrer dans Blink Twice une performance remarquable, comme l'écrit Empire Magazine :

Un thriller très efficace et incisif qui établit Zoë Kravitz comme une réalisatrice audacieuse, et montre Channing Tatum dans un registre jamais vu auparavant.

En somme, avec ce thriller psychologique et retors flirtant avec l'horreur sur une île paradisiaque, porté par des interprétations d'un casting inspiré, Zoë Kravitz pourrait bien être la très jolie surprise de l'été 2024.