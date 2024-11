Cet impressionnant film historique qui pourrait se retrouver aux Oscars est enfin disponible en France

Alors que "The Outrun" est toujours projeté dans quelques cinémas de l'Hexagone, Saoirse Ronan peut également être vue dans "Blitz", de Steve McQueen qui est enfin disponible sur Apple TV+. Un impressionnant film de guerre qui pourrait se retrouver dans la course aux prochains Oscars.

Saoirse Ronan fait face au blitz devant la caméra de Steve McQueen

Saoirse Ronan est de retour dans Blitz. Le terme utilisé pour le titre du film décrit l’un des événements de la bataille d’Angleterre. C’est-à-dire le bombardement du Royaume-Uni par l’aviation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Le long-métrage s’articule autour d’un garçon de 9 ans, George, et de sa mère Rita. Après avoir été envoyé à la campagne, le premier décide d’entamer un dangereux voyage afin d’aller retrouver la seconde à Londres. Cette dernière se lance alors à sa recherche.

Pour Blitz, Saoirse Ronan a été dirigée par un cinéaste réputé pour la qualité de ses drames historiques : Steve McQueen. L’actrice américano-irlandaise a entre autres donné la réplique à Elliott Heffernan, choisi pour le rôle de George. Mais aussi à Harris Dickinson et Stephen Graham.

Le long-métrage est visible sur Apple TV+

Quelques chanceux ont déjà pu découvrir Blitz. Car celui-ci a été projeté dans les salles obscures en France. Mais seulement dans quelques cinémas et pendant deux jours, les 9 et 10 novembre dernier. Or, le film est désormais disponible pour tous les abonnés d’Apple TV+. Il y a été mis en ligne ce vendredi 22 novembre.

Les abonnés d’Apple TV+ peuvent donc dès aujourd’hui découvrir la nouvelle proposition de Steve McQueen, et la première collaboration du cinéaste avec Saoirse Ronan. Et se plonger dans un récit qui s’intéresse au parcours de plusieurs personnages pendant l’une des pires périodes de l’Histoire du Royaume-Uni.

Un film qui met en lumière des personnages souvent délaissés

Blitz a l’ambition de mettre en lumière plusieurs aspects de la Seconde Guerre mondiale peu souvent évoqués à l’écran. Dont la participation très importante des femmes à l’effort de guerre, démontré à travers le personnage joué par Saoirse Ronan, qui travaille dans une usine fabriquant des munitions. En centrant son récit sur George, Steve McQueen essaie aussi de comprendre ce qu’a pu vivre un enfant pendant l’une des périodes les plus sombres de l’Histoire.

Blitz tente donc de mettre en lumière des personnages qui sont souvent relayés au second plan dans les films sur la Seconde Guerre mondiale. Une idée intéressante, qui donne un film que les abonnés d’Apple TV+ peuvent donc voir à partir d’aujourd’hui.