10 ans après son Oscar, ce grand réalisateur revient avec un film de guerre impressionnant

Découvrez la bande-annonce de "Blitz, le nouveau film de Steve McQueen, réalisateur de "Twelve Years a Slave" et "Les Veuves". Le film sera à découvrir sur Apple TV+.

Un drame familial en plein blitz pour Steve McQueen

Steve McQueen a beau avoir remporté l'Oscar du meilleur film en 2014 pour Twelve Years a Slave, il n'a pas enchaîné les films depuis. Quatre ans ont été nécessaires avant de pouvoir découvrir son quatrième long-métrage, Les Veuves (2018). Puis, le réalisateur d'Hunger (2008) et Shame (2011) a proposé un documentaire de 4h30, Occupied City, sorti en avril 2024. Le cinéaste devrait marquer les esprits d'un public plus large avec sa nouvelle œuvre titrée Blitz. L'occasion pour Steve McQueen de traiter de la Seconde Guerre mondiale à travers l'aventure d'un enfant. C'est à Londres que se déroule ce film, alors que la ville est sous la menace des bombardements. Rita décide d'envoyer son fils George à la campagne pour le protéger, mais ce dernier en décide autrement, préférant rejoindre sa mère. Apprenant la disparition du garçon, Rita va partir à sa recherche.

Blitz ©Apple TV+

On retrouve au casting de Blitz Saoirse Ronan, dans le rôle de la mère, tandis que son fils est joué par Elliott Heffernan. En découvrant la bande-annonce du long-métrage (en une d'article), on peut s'attendre à un grand film dramatique, capable d'impressionner par sa représentation de la guerre, et d'émouvoir grâce à la relation mère/fils. La reproduction de l'époque et des conséquences de la guerre atteste des moyens importants mis à disposition de Steve McQueen. Le budget du film n'a pas été annoncé, mais ces derniers temps Apple a tendance à dépenser sans compter pour ses productions.

Quand et où voir le film ?

C'est en effet sur Apple TV+ qu'on pourra découvrir Blitz. Il est forcément dommage que le film ne puisse bénéficier d'une sortie en salles. D'autant que pour ce long-métrage Steve McQueen a collaboré avec le chef opérateur Yorick Le Saux, en charge de la photographie de Les Filles du Docteur March (2020). La musique a quant à elle été composée par Hans Zimmer. Par contre, l'attente ne sera pas trop longue pour voir Blitz. Apple TV+ le mettra en ligne le 22 novembre prochain.