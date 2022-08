Blonde : Ana de Armas violemment critiquée pour son accent dans le film sur Marilyn Monroe

Après Ashley Judd, Mira Sorvino ou encore Michelle Williams, Ana de Armas relève à son tour le défi d'incarner Norma Jeane Baker, ou Marilyn Monroe. Adaptation de l'ouvrage éponyme de Joyce Carol Oates paru en 2000, Blonde retrace le parcours de la star de Certains l'aiment chaud et Niagara de manière romancée.

Dévoilant des tonalités visuelles complètement différentes, passant par exemple du noir et blanc à la couleur, les premières images mettent notamment l'accent sur la difficulté pour la star à alterner entre l'intime et la représentation publique. Mis en scène par Andrew Dominik, réalisateur des excellents L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford et Cogan - Killing Them Softly, le long-métrage semble bénéficier d'une performance exceptionnelle de l'actrice d'À couteaux tirés et The Gray Man, accompagnée de Bobby Cannavale, Adrien Brody, Garret Dillahunt ou encore Julianne Nicholson.

De nombreux internautes ont été bluffés par la ressemblance troublante entre Marilyn Monroe et Ana de Armas. D'autres ont en revanche fustigé l'accent cubain de la comédienne, trop prononcé à leur goût dans la bande-annonce du film.

Face à ces critiques, Authentic Brands Group, qui gère l'image de la star décédée en 1962 à travers le Marilyn Monroe Estate, a exprimé son soutien envers Ana de Armas dans un communiqué publié par Variety, et ce même s'il n'a pas donné son accord pour le long-métrage. Patron du groupe, Marc Rosen a déclaré :

Marilyn Monroe est une icône singulière d'Hollywood et de la culture pop qui transcende les générations et l'histoire. Tout acteur qui entre dans ce rôle sait qu'il a de grands souliers à chausser. Si on se base uniquement sur la bande-annonce, il semble qu'Ana soit un excellent choix de casting car elle incarne le glamour, l'humanité et la vulnérabilité de Marilyn. Nous avons hâte de voir le film dans son intégralité !