Blonde : un teaser somptueux pour le drame sur Marilyn Monroe avec Ana de Armas

Ana de Armas prête ses traits à Marilyn Monroe dans "Blonde", long-métrage basé sur la biographie fictive de Joyce Carol Oates. Le film se dévoile à travers un premier teaser époustouflant, alternant entre des moments de tristesse et d'autres où l'icône rayonne.

Blonde : une biographie fictive de Marilyn Monroe

Après une très longue gestation, marquée notamment par les départs de Naomi Watts et Jessica Chastain, Blonde arrive enfin. Réalisé par Andrew Dominik, auquel on doit les fabuleux L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford et Cogan : Killing Them Softly, le long-métrage est l'adaptation de l'ouvrage éponyme de Joyce Carol Oates, biographie fictive de Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe (Ana de Armas) - Blonde ©Netflix

Le film devrait ainsi revenir sur l'enfance malheureuse de Norma Jean Mortenson, sur sa jeunesse marquée par la pauvreté et les abus sexuels, mais aussi sur sa consécration en tant que Marilyn Monroe au début des années 50. Le teaser reprend une version mélancolique de Diamonds Are a Girl's Best Friend, alterne entre des moments flamboyants et d'autres de désespoir, passant du noir et blanc à la couleur.

Ana de Armas métamorphosée

S'appropriant des images iconiques de la star, comme celle où sa robe blanche s'envole, cet aperçu dévoile également la comédienne et chanteuse en train de supplier devant un miroir, comme si Norma Jean implorait Marilyn de faire son retour avant une entrée sur scène. C'est d'ailleurs ce qu'il semble se passer dans les ultimes secondes, où des rires factices viennent effacer les larmes.

Blonde ©Netflix

Ana de Armas a complètement disparu derrière les traits de Marilyn Monroe. Métamorphosée, l'actrice impressionne au cours de ces quelques secondes somptueuses, qui ne font que renforcer l'impatience autour de ce projet attendu depuis très longtemps. Adrien Brody, Garret Dillahunt, Bobby Cannavale, Julianne Nicholson, Sara Paxton et Scoot McNairy complètent la distribution de Blonde.

Pour découvrir le film, rendez-vous le 23 septembre 2022 sur Netflix. En attendant, retrouvez le teaser en tête d'article.