Bloodshot est disponible en VOD dès aujourd'hui

Alors qu'il devait initialement sortir le 25 mars dans les salles françaises, « Bloodshot » finit sa course en achat digital. Le long-métrage porté par Vin Diesel est en effet disponible en VOD dès le 27 mars 2020.

L'épidémie de coronavirus met quand même un sacré bazar dans le calendrier des sorties cinéma. Le covid-19, ce terrible virus qui touche en ce moment même la planète entière, n'épargne pas le 7ème art, dont toutes les sorties du moment sont repoussées ou renvoyées vers la VOD. C'est le cas de deux films majeurs de l'acteur Vin Diesel. Il y a déjà Fast and Furious 9, qui devait sortir le 20 mai de cette année, malheureusement repoussé d'un an. Et maintenant il y a Bloodshot, qui sort finalement en VOD dès le 27 mars. Triste vie pour les studios...

Bloodshot directement dans ton salon

Bloodshot est une des grosses sorties de Vin Diesel. Le film, réalisé par Dave Wilson et produit par Sony, a vocation à introduire un nouvel univers super-héroïque au cinéma : celui de Valiant Comics. Basé sur le roman graphique éponyme, Bloodshot devait initialement sortir le 21 février 2020. Mais il a été une première fois repoussé au 25 mars sur le territoire français. Mais, évidemment, avec la pandémie du covid-19, sa sortie a été simplement annulée.

Aux États-Unis, le long-métrage a eu le temps de voir le jour en salles. Il a été proposé le 13 mars dans les cinémas américains. Le temps d'être exploité quelques jours et de rapporter presque 30 millions de dollars (pour un budget de 45 millions).

Pour palier à cette perte économique de grande ampleur, Sony décide de sortir le film en VOD sur le territoire américain. Aujourd'hui, on apprend que le studio a pris la même décision sur le marché français. Bloodshot est effectivement disponible dès le 27 mars en achat digital sur toutes les plateformes de SVOD, même en France.

Bloodshot est créé par Kevin Van Hook, Don Perlin et Bob Layton en 1992. L'histoire raconte le destin d'un ancien soldat, Ray Garrison, tué et ramené à la vie avec des améliorations technologiques. L'entreprise Rising Spirit Technologies remplit son corps de milliards de nanobots. Cela lui permet d'être un super-soldat parfait, capable de se régénérer. Cependant Ray souffre d'une perte de mémoire totale. Cela permet à l'entreprise de se servir de lui sans aucune limite éthique.