Bloodshot : la sortie du film a été repoussée

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Bloodshot

Sony Pictures a changé la date de sortie de leur prochaine adaptation de Bloodshot. Alors que la bande-annonce est sortie il y a peu, le studio a repoussé la date de sortie du blockbuster porté par Vin Diesel.

Basé sur le roman graphique éponyme de Valiant Comics, Bloodshot était initialement prévu pour le 21 février 2020. Le film porté par la star Vin Diesel est maintenant prévu pour le 13 mars 2020 aux États-Unis. En France, le film devrait sortir le 4 mars 2020 pour le moment. Une courte attente supplémentaire qui s’explique par un calendrier des sorties moins compétitif en mars.

Bloodshot est créé par Kevin Van Hook, Don Perlin et Bob Layton en 1992. L’histoire raconte le destin d’un ancien soldat, Ray Garrison, tué et ramené à la vie avec des améliorations technologiques. L’entreprise Rising Spirit Technologies remplit son corps de milliards de nanobots. Cela lui permet d’être un super-soldat parfait, capable de se régénérer. Cependant Ray souffre d’une perte de mémoire totale. Cela permet à l’entreprise de se servir de lui sans aucune limite éthique.

Bloodshot : la prochaine adaptation de comics inédite

Le casting se compose donc de Vin Diesel dans le rôle principal mais également de Toby Kebbell, Sam Heughan, Eiza Gonzalez et surtout Guy Pearce. Le long-métrage est réalisé par Dave Wilson, notamment célèbre pour la mise en scène de cinématiques sur des jeux vidéos tels que Halo 2, Mass Effect 2 ou encore BioShock Infinite. Il a également travaillé sur la récente série Love, Death + Robots. Le scénario est signé par l’auteur Eric Heisserer, nommé aux Oscars pour son excellent scénario adapté pour Premier Contact.

D’après The Hollywood Reporter, Valiant Entertainment et Blowfish Studios s’associent pour développer un certain nombre de jeux vidéos multiplateformes basés sur le personnage de comics. Dan Mintz, le fondateur et PDG de DMG Entertainment, société mère de Valiant, a déclaré dans un communiqué que :

Nous sommes ravis de ramener les personnages de Valiant dans l’industrie du jeu vidéo et de donner aux fans la possibilité de jouer ce super-héros fascinant. La traduction de ces personnages et histoires en jeux vidéo ne pouvait pas mieux tomber puisque nous introduisons l’univers sur grand écran avec la sortie de Bloodshot.

Il faut dire que Bloodshot est un comics relativement culte. Quant à la première bande-annonce, elle proposait un univers inédit, sombre et violent. Des premières images qui annoncent un film explosif et surtout un rôle sur mesure pour Vin Diesel. Rendez-vous le 4 mars 2020 pour découvrir le résultat.