Bloodshot : Vin Diesel reviendra pour une suite

Vin Diesel sera prochainement de retour dans la peau de « Bloodshot ». Le directeur créatif de DMG Entertainment, Dead Mintz, a confirmé ses plans pour une suite de « Bloodshot », le film de super-héros produit par Sony.

Bloodshot : l'échec qui n'arrête pas Sony

En mars dernier, Sony Pictures a sorti Bloodshot directement en VOD. À cause du premier confinement, le studio n'a pas pu le proposer au cinéma, et s'est donc rabattu sur Amazon Prime Video. Réalisé par Dave Wilson, le film présente un nouveau héros inédit au cinéma, dérivé des comics Valiant : Bloodshot. Pour l'occasion, c'est Vin Diesel qui est chargé de camper le justicier. Le reste de la distribution se constitue notamment de Guy Pearce et Toby Kebbell. Bloodshot raconte comment un ancien combattant, un marine des États-Unis est ramené à la vie avec des capacités surhumaines.

Malheureusement, Bloodshot a été extrêmement mal reçu, à la fois par les critiques presses et par les spectateurs. Pour un budget de 45 millions de dollars, le film n'en a rapporté que 33 millions au box-office avant la fermeture des cinémas. Et puisque Amazon ne dévoile pas ses audiences, difficile de savoir dans quelle mesure le film de Dave Wilson a fonctionné ou pas.

Bloodshot 2 arrive

Malgré cet échec, une suite est toujours d'actualité. Dan Mintz, le directeur créatif de DMG Entertainment, la branche cinématographique de Valiant DMG, a confirmé que la suite est toujours en développement :

Je pense que le film a très bien réussi son adaptation au Covid. Beaucoup de gens l'ont vu et il a plutôt bien fonctionné dans son déploiement post-sortie. Vin Diesel va continuer. Parce que le film a bien fonctionné, et que les retours ont été bons.

Alors, visiblement, Dan Mintz ne vit pas dans le même monde que nous. Parce qu'entre l'échec critique et le ratage commercial, Bloodshot est tout sauf une réussite. Le film est d'ailleurs censé lancer un univers étendu de Valiant comics, avec l'introduction prochaine d'autres personnages de cette écurie. Même si ces projets annexes demeurent pour le moment inconnus, le fait que Bloodshot 2 soit bien confirmé, c'est une bonne chose pour les amateurs de Valiant comics.