Bloodshot : Vin Diesel veut un univers connecté "comme Marvel"

Vin Diesel, bientôt à l’affiche de "Bloodshot", s’est montré optimiste quant à la possibilité pour le film de lancer un univers connecté similaire au MCU. Cet univers regrouperait des personnages issus des Valiant Comics.

Alors que l’on pourra bientôt découvrir Bloodshot, Vin Diesel, qui incarne le personnage principal du long-métrage de Dave Wilson, est en pleine promotion. Et l’acteur a été interrogé sur l’éventualité d’un nouvel univers connecté entre plusieurs films que lancerait Bloodshot.

L’un des principaux interprètes de la saga Fast and Furious a révélé dans une interview à Fanatic Assocation que le film devrait être le début d’un univers connecté des Valiant Comics, façon MCU, se montrant très optimiste quant au futur de cet univers au cinéma. Le comédien a déclaré :

Je pense que ce film ouvre la porte pour tous les autres, et je pense que vous allez tous les voir Je pense qu’ils vont attendre que le film sorte, puis annoncer tous les comics qui vont être adaptés pour faire partie de l’univers cinématographique. Ça va être passionnant.

Mais l’enthousiasme de l’acteur semble un peu prématuré. Comme c’est presque toujours le cas pour les suites de films, ou ici les films connectés les uns aux autres, tout se jouera sans doute sur le résultat de Bloodshot au box-office. Si le long-métrage de Wilson venait à faire un flop, il est probable que l’univers connecté dont parle Diesel ne voit jamais le jour. Il faudra donc attendre de savoir comment le film marche en salles pour savoir si d’autres centrés sur des personnages de Valiant Comics pourront être développés.

Un casting convaincant au service d’une nouvelle adaptation de comics

Bloodshot est centré sur Ray Garrison (Diesel), un soldat tué en mission et ramené à la vie par RST Corporations, une société qui l’a transformé en super-humain invincible, capable de guérir instantanément de ses blessures. En contrepartie, l’entreprise, en plus de pouvoir disposer de son corps, contrôle également son esprit et ses souvenirs, ce qui rend Garrison amnésique. Mais, alors que ses souvenirs refont petit à petit surface, l’ancien soldat commence à remettre en question tout ce qu’il croyait savoir.

L’acteur américain sera entouré d’un casting prometteur pour l’occasion. Eiza Gonzàlez, découverte dans Baby Driver et vue plus récemment dans Hobbs & Shaw, incarnera KT. Sam Heughan, qui joue Jamie Fraser dans Outlander, sera Jimmy Dalton, l’antagoniste de l’histoire. Toby Kebbell fera également partie de la distribution, dans le rôle de Martin Axe, tandis que Guy Pearce se glissera dans la peau du Dr Emil Harting.

Alors que Bloodshot sort cette semaine aux États-Unis, il arrivera en France le 25 mars prochain.