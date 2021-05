Bloody Milkshake : Karen Gillan flingue tout ce qui bouge dans un trailer fumant

Prêt à voir des bottages de fesses en pagaille et des gunfights à tout-va ? C’est ce qui vous attend dans le prochain film d’action "Bloody Milkshake". Un premier trailer vient d’être dévoilé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça promet de fortement décoiffer.

Girl power

Ces dernières années, les studios hollywoodiens semblent privilégier les films d’action portés par des femmes. On a notamment pu le voir avec Charlize Theron qui, depuis sa forte présence dans Mad Max : Fury Road, est devenu l’une des figures du genre actioner avec des longs-métrages tels qu’Atomic Blonde, Fast & Furious 8 et The Old Guard. Bloody Milkshake promet également de faire partie de cette lignée avec un casting tenu principalement par des actrices qui ont souvent joué dans des films du genre.

Ainsi, le long-métrage réalisé par Navot Papushado pourra compter sur Karen Gillan (Les Gardiens de la Galaxie, Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Avengers : Endgame), Lena Headey (300, Game of Thrones), Angela Bassett (La Chute de la Maison Blanche, Black Panther, Mission impossible : Fallout), Michelle Yeoh (Demain ne meurt jamais, Tigre et Dragon) et Carla Gugino (Sin City, Watchmen : Les Gardiens, San Andreas). Une distribution cinq étoiles donc.

Bloody Milkshake ©Studio Canal

Bloody Milkshake suit Sam, une tueuse à gages, comme l’était sa mère avant elle. Travaillant pour une organisation nommée la Firme, elle refuse d’honorer son contrat qui impliquait de devoir laisser mourir une petite fille. Décidée à protéger cette dernière, elle va devoir lutter contre les bras armés de la Firme. Heureusement, elle ne sera pas seule dans cette bataille. Elle pourra ainsi compter sur sa mère et ses anciennes associées.

Johnette Wickette

Tueurs à gages, gunfights endiablés, chorégraphies en veux tu en voilà… Sur le papier, Bloody Milkshake ressemble diablement à John Wick. Les premières images du film le prouvent d’ailleurs, puisque le film oscille entre bastonnades jouissives et second degré volontaire. Face à La Firme dirigée par Paul Giamatti, les femmes vont devoir ainsi faire front commun.

Et c’est donc à coups d’headshot, de flingues, de poings et de pieds que nos héroïnes vont empiler les cadavres et les figurants. C’est fun, c’est bourrin, et ça promet de divertir.

Bloody Milkshake sera diffusé dans les salles obscures françaises dès le 21 juillet.