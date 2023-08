Blue Beetle : y a-t-il une scène post-générique à la fin du film DC ?

Comme la majorité des films de super-héros, "Blue Beetle" contient deux scènes post-générique. Si la première est utile pour une éventuelle suite, la seconde est bien moins importante.

Blue Beetle, le petit scarabée de DC

Blue Beetle est le nouveau film de super-héros proposé par DC et Warner Bros. On y suit Jaime Reyes, de retour auprès de sa famille après ses études. À son retour à Palmera City, il apprend que ses proches sont au plus mal financièrement. Et les choses ne s'arrangent pas lorsque Jenny Kord lui confit un étrange scarabée.

Blue Beetle ©Warner Bros.

Car ce dernier choisi le garçon et fusionne avec lui. Si Jaime se retrouve avec des pouvoirs impressionnants, il devient surtout la cible de Victoria Kord, la tante de Jenny, qui souhaite l'utiliser pour la fabrication d'armes. Avec ce film, Warner Bros. a l'occasion de mettre en avant un super-héros hispanique et de questionner sur le quotidien d'immigrés mexicains. Pour autant, Blue Beetle n'est pas un film mémorable. Certes moins raté que The Flash, le précédent film de super-héros DC, mais tout de même assez anecdotique.

Même si Warner Bros. n'a pas semblé très en confiance avec Blue Beetle, faisant un minimum de promotion autour, le studio garde une porte ouverte pour une éventuelle suite. C'est du moins ce que sous-entend la première des deux scènes post-générique.

Les deux scènes post-générique

En effet, il y a bien deux scènes supplémentaires à découvrir à la fin du long-métrage. La première, qui arrive rapidement au début du générique de fin, est la plus importante. La seconde, présente à la toute fin, n'est qu'un bonus amusant et sans grand intérêt. À moins de vouloir absolument voir davantage du dessin animé utilisé par Rudy pour pirater la sécurité de Kord Industries, vous pourrez faire l'impasse sur cette scène.

Blue Beetle ©Warner Bros.

La première par contre nous ramène dans le manoir abandonné de Ted Kord, le père disparu de Jenny. On pensait que celui qui était la première version du super-héros Blue Beetle était mort. Mais on apprend avec cette séquence que ce n'est pas le cas. Puisque Rudy a rallumé son ordinateur, Ted parvient enfin à communiquer. D'où ? Impossible de le savoir pour le moment. Il demande néanmoins que sa fille soit prévenue. Ce qui donne une piste sérieuse pour une suite.

De plus, juste avant qu'il ne communique à travers l'ordinateur, on remarque que la caméra insiste sur un mannequin sur lequel devait se trouver un costume. Probablement que Ted portait ce costume avant de disparaître. Et peut-être y a-t-il un lien avec sa création.

Pour le moment, un Blue Beetle 2 n'a pas été officialisé. Et à moins que le film soit un succès surprise, on serait assez étonné de voir une suite être produite.