Un célèbre anime de football arrive au cinéma en France cet été !

Le football va s'incruster dans les salles de cinéma cet été avec la sortie de "Blue Lock Le Film - Épisode Nagi", film d'animation et spin-off de "Blue Lock".

Blue Lock : le film arrive cet été dans les salles

On l'oublierait presque à cause des JO, mais l'Euro 2024 approche à grands pas. Celui-ci débutera le 14 juin à Munich et se terminera le 14 juillet à Berlin. Mais si un mois de football ne suffit pas, il y aura toujours la possibilité de continuer de vibrer, toujours devant un ballon rond, cette fois au cinéma et avec un célèbre anime. Pas le légendaire Olive et Tom, mais Blue Lock, une œuvre plus récente issue du manga de Kaneshiro Muneyuki publié depuis 2018.

À l'origine, l'histoire voit le Japon mettre en place un programme réunissant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. Le but étant de tirer de cette sélection le meilleur buteur au monde et remporter ensuite la Coupe du monde de football. De là est né un anime diffusé depuis 2022 sur Crunchyroll, et qui est rapidement devenu un grand succès. Et alors qu'une deuxième saison est en cours de préparation, la plateforme de streaming a donc annoncé la diffusion d'un film d'animation, Blue Lock Le Film - Épisode Nagi.

Blue Lock ©Crunchyroll

Distribué par Crunchyroll et Sony Pictures Entertainment dans les salles du monde entier à partir de juin 2024, le film terminera sa tournée en France le 31 juillet. Voici les dates annoncées jusqu'à présent - d'autres dates dans d'autres territoires seront annoncées prochainement.

27 juin : 27 juin : Danemark, Grèce, Hongrie, Moldavie, Ukraine, Géorgie, Azerbaïdjan

28 juin: Nigeria

28 juin : Estonie, Lettonie

4 juillet : Croatie, Lituanie, Portugal, Serbie, Slovénie

5 juillet : Espagne, Irlande, Royaume-Uni

11 juillet : Pays-Bas

11 juillet : Pays-Bas 12 juillet : Afrique du Sud, Norvège, Roumanie

17 juillet : Italie

18 juillet : Islande, République slovaque, République tchèque

19 juillet : Bulgarie, Finlande, Kenya, Pologne, Suède

23 juillet : Allemagne, Autriche,

31 juillet : France, Afrique Francophone

Un spin-off sur Nagi

Comme le titre l'indique, ce film Blue Lock ne sera pas centré sur Yoichi Isagi, le héros du manga et de l'anime, mais sur Nagi Seishiro. Il s'agit donc d'un spin-off autour du lycéen au moment où il se découvre un talent pour le football. En plus de la date de sortie du film, Crunchyroll a offert un aperçu de ce qui attendra les fans de Blue Lock avec un résumé à découvrir ci-dessous :

« J'ai trop la flemme ». C'était la phrase préférée de Nagi Seishirô, quand il menait une vie ennuyeuse et monotone… Seulement, tout a changé quand il a croisé le chemin de Reo Mikage, un élève de son école qui rêve de soulever la Coupe du monde. C'est ce dernier qui découvre le talent caché de Nagi et qui le pousse à jouer au football pour montrer au monde entier l'étendue de son génie.

Un beau jour, Nagi reçoit une invitation pour participer à un projet mystérieux nommé « Blue Lock », où il retrouvera les plus grands attaquants du football lycéen japonais. Le rêve qu'il partage avec Reo de devenir les meilleurs joueurs motivera le prodige à explorer de nouveaux horizons dans le monde inconnu qui l'attend.

Un génie ne se dévoile comme tel que quand on découvre son potentiel… et c'est au tour de Nagi d'enflammer le monde du football avec son incroyable talent et sa personnalité hors du commun.

Rendez-vous le 31 juillet pour découvrir Blue Lock Le Film - Épisode Nagi dans les salles françaises.