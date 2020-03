Bluebird : une première bande-annonce musclée

Le thriller « Bluebird » dévoile son premier trailer. Une bande-annonce sombre, musclée et poignante pour le premier film de Jérémie Guez, écrivain de romans policiers, scénariste et réalisateur français.

Jérémie Guez débute sa carrière en 2010 comme écrivain de romans policiers. Il signe notamment Paris la nuit ou Balancé dans les cordes. En 2016 il entre dans le monde du cinéma comme scénariste. Il signe notamment les scénarios de Rebelles, de La Nuit a dévoré le monde ou encore de L'Intervention. Il adapte également les histoires de Iris, Sparring et Burn Out. Avec Bluebird, il réalise son premier film.

Une bande-annonce prenante

Bluebird raconte le destin de Danny, un ancien taulard aspirant à une vie tranquille. Il est brutalement extrait de sa routine nouvellement acquise quand la fille de sa logeuse est victime d'agression sexuelle. Il va utiliser sa violence et ses connaissances du milieu carcéral pour la protéger et la venger.

Le long-métrage réunit un casting hétéroclite notamment composé de l'acteur danois Roland Moller, de l'interprète française Lola Le Lann, et de l'actrice belge Veerle Baetens. Une belle diversité de pays qui se ressent à l'écran. Le film est distribué par The Jokers et Les Bookmakers.

Bluebird partage une première bande-annonce radicale, qui promet un récit sombre et violent, mais aussi touchant. Une histoire prenante, émotionnellement forte, qui permet la rédemption d'un homme qui cherche le salut. Le film semble également mettre en lumière une relation particulière, substitut d'un rapport père/fille. De même, le traitement des réincarcérations semble évidemment être abordé.

Pour le moment, la sortie est toujours prévue pour le 10 juin au cinéma. Reste à savoir si la date sera maintenue, en fonction de l'évolution de l'épidémie du Covid_19.