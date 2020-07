Bob l'éponge : le film sortira finalement sur Netflix - CinéSéries

« Bob L’Éponge – Le Film : Éponge en eaux troubles » de Tim Hill ne sortira finalement pas au cinéma. Ce nouvel opus de la petite éponge jaune sera disponible directement en streaming et en VOD. En France, le film sera accessible sur Netflix.

Troisième adaptation cinématographique

Ce nouveau film Bob L'éponge est la troisième adaptation cinématographique du personnage culte créé en 1999 par le biologiste Stephen Hillenburg. En 2004, Stephen Hillenburg lui-même réalise la première adaptation cinématographique de Bob l'éponge. Il s'agit d'un film d'animation sobrement intitulé Bob l'éponge – Le Film. L’œuvre rapporte plus de 141 millions de dollars au box-office. Et en 2015, Paul Tibbitt réalise Bob l'éponge – Le Film : Un héros sort de l'eau. Ce nouvel opus rapporte plus de 365 millions de dollars de recettes. On peut imaginer que le troisième film aurait battu ce record au box-office, mais Paramount va devoir s’asseoir sur ces gains...

Bob l'éponge sera disponible sur Netflix en France

Bob L’Éponge – Le Film : Éponge en eaux troubles a lui aussi été victime de la pandémie de Covid-19. En effet celle-ci a empêché la sortie de ce nouvel opus de la franchise Bob l'éponge. Initialement, le film devait sortir en salles cet été. Il a ensuite été retardé, puis déplacé vers les plateformes de VOD. Finalement, le film se dévoilera directement en streaming.

Paramount Pictures a pris la décision de sortir Bob L’Éponge – Le Film : Éponge en eaux troubles directement en VOD. Le studio s'est alors tourné vers CBS All Access. Paramount a passé un accord exclusif avec la plateforme, ce qui signifie que les spectateurs vont devoir s'inscrire et payer pour découvrir les nouvelles aventures de Bob l'éponge. Il y a cependant une bonne nouvelle pour le public international. D'après Variety, Netflix a récupéré les droits de Bob L’Éponge – Le Film : Éponge en eaux troubles. Ce qui signifie qu'il sera directement diffusé sur la plateforme en 2021. Cette disponibilité ne s'applique cependant pas à la Chine, et Paramount prévoit un autre type de sortie au Canada. Mais en France, Bob L’Éponge – Le Film : Éponge en eaux troubles sera donc bien accessible sur Netflix début 2021.