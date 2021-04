Body Double : comment Melanie Griffith a pris la place d'une actrice porno

Dans "Body Double" un voyeur se fait duper par une actrice porno qui, chaque soir, danse à moitié nue devant sa fenêtre. Véritable classique de la filmographie de Brian de Palma, le film a vu Melanie Griffith prendre l'un des rôles charnières à la place de l'actrice X Annette Haven, d'abord envisagée par le réalisateur.

Body Double, le thriller érotique de Brian de Palma

En 1984, juste après Scarface, Brian de Palma se lance dans un nouveau film : Body Double. Un film qui détourne ouvertement le concept de Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. En 1954 Hitchcock, dont l'influence sur de Palma a été si souvent rappelée, mettait en scène James Stewart avec une jambe cassée, obligé de regarder ses voisins pour s'occuper. Jusqu'au jour où il pense que l'un d'eux a tué sa femme. Dans Body Double, c'est cette fois Craig Wasson (dans le rôle de Jake Scully) qui se retrouve dans une situation similaire. Hébergé par un ami, il a une vue parfaite sur la maison d'une femme qui, chaque soir, se lance dans une danse très suggestive. Il sera alors le témoin de son assassinat.

Jake Scully (Craig Wasson) - Body Double ©Warner-Columbia Film

En plus de Fenêtre sur cour, Body Double évoque Vertigo (1958) puisque Jake Scully est claustrophobe - ce qui remplace le vertige chez Hitchcock. C'est sa condition qui l'empêchera de sauver cette belle inconnue qu'il a observée. Mais Brian de Palma prend cet ensemble et s'en sert pour rendre hommage aux séries Z. En effet, Jake est un comédien raté qui peine à se faire une place dans des productions modestes. Là encore, sa claustrophobie lui fait perdre le rôle d'un vampire dans un film d'horreur teinté d'érotisme. Brian de Palma joue avec les codes de ce type de productions mais également des films pornographiques de l'époque. Car un premier rebondissement du film révèle que la femme épiée par Jake était en fait une actrice X du nom d'Holly Body, et qu'il a été manipulé.

Qui pour jouer une actrice porno ?

Brian de Palma met donc en scène des séquences sexy et dénudées. Difficile alors de trouver une actrice prête à se déhancher en petite tenue et à faire semblant de se masturber. Résultat, le cinéaste pense tout simplement à une vraie actrice porno, Annette Haven (une star dans le milieu). Il passe du temps avec elle, découvre un milieu qu'il qualifie "d'amusant" et commence à cerner de plus en plus le personnage d'Holy Body. Tout porte à croire que c'est Annette Haven qui décrochera le rôle.

Il faut dire qu'elle dégage une vraie personnalité et sa présence est indéniable. Du moins, dans ses films pour adultes. Car dès lors qu'il s'agit de jouer des scènes classiques et de dire des répliques, Haven est bien moins convaincante, comme l'expliquait le cinéaste en entretien avec les journalistes Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud :

Annette n'arrivait pas à jouer la comédie. Elle ne parvenait à jouer ni la séduction ni la provocation et très curieusement n'avait rien de sexy à l'image.

Holy Body (Melanie Griffith) - Body Double ©Warner-Columbia Film

C'est alors que Melanie Griffith entre dans la danse. Brian de Palma n'est pas forcément convaincu au moment de l'auditionner, ayant toujours en tête Annette Haven à cet instant. Mais, déjà, elle est la seule "actrice classique" qui accepte le rôle. Et au moment de se lancer, elle parvient à bluffer le réalisateur. Se montrant particulièrement à l'aise dans les scènes de séduction. Clairement, elle n'a pas froid aux yeux. Et de Palma va alors jusqu'à réécrire le rôle pour qu'il lui corresponde le mieux.

La comédienne livre ainsi une performance notable, se montre sexy, un brin naïve, mais pas dénuée de caractère. Et, bien qu'il ne l'ait pas choisie pour cette raison, le fait qu'elle soit la fille de l'actrice hitchcockienne Tippi Hedren ajoute un sentiment d'évidence dans son choix. Au final, probablement qu'avec Annette Haven au casting Body Double aurait eu un caractère encore plus sulfureux, mais Melanie Griffith a su rendre chacune de ses scènes absolument mémorables.