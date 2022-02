Bodyguard : quand Kevin Costner évoquait la suite envisagée avec Lady Diana

Dans "Bodyguard", Kevin Costner incarne un garde du corps qui ne parvient pas à réfréner ses sentiments pour sa cliente, jouée par Whitney Houston. Une suite du film culte a été envisagée par les producteurs, qui avaient Lady Diana en tête pour donner la réplique à l'interprète de Frank Farmer.

Bodyguard : une romance incontournable

Projet resté pendant de longues années dans les tiroirs, Bodyguard sort au cinéma en 1992. Le film est un immense succès, qui récolte plus de 410 millions de dollars de recettes mondiales. Un carton que l'on peut attribuer au tandem formé par Kevin Costner et Whitney Houston, à leur histoire d'amour devenue culte et à l'incontournable tube I Will Always Love You.

Dans son premier film, qui sera suivi d'Où sont les hommes ? et La Femme du pasteur, Whitney Houston prête ses traits à Rachel Marron, une chanteuse mondialement connue harcelée par un fan qui menace de la tuer. Kevin Costner incarne quant à lui Frank Farmer, membre de l'élite des gardes du corps américains qui se retrouve chargé de la protéger.

S'il s'efforce de réprimer la moindre émotion dans son travail, Frank tombe très vite sous le charme de Rachel, et réciproquement. Mais alors que la star et son protecteur entament une histoire d'amour aussi passionnée que compliquée, le tueur n'est jamais bien loin et le danger ne cesse de grandir...

Bodyguard ©Warner Bros.

Gary Kemp, Bill Cobbs, Tomas Arana et Mike Starr complètent la distribution de Bodyguard. Écrit par Lawrence Kasdan (Les Aventuriers de l'arche perdue, La Fièvre au corps) et réalisé par Mick Jackson (Volcano, Le Procès du siècle), le long-métrage était censé avoir une suite, qui n'a hélas pas pu voir le jour.

Kevin Costner face à Lady Diana

Interrogé par People en 2019, la star de Danse avec les loups se confie sur ce deuxième volet, avec lequel il aurait retrouvé le personnage de Frank Farmer. Il précise que pour lui donner la réplique, les producteurs envisageaient Diana Spencer, dans "un rôle semblable à celui de Whitney".

Le film entre en chantier et Kevin Costner va jusqu'à l'évoquer avec Lady Di. Le comédien et la princesse de Galles entrent en contact par l'intermédiaire de Sarah Ferguson, la duchesse d'York. L'acteur se souvient à propos de leur échange :

Je me souviens que Diana était très douce au téléphone. Elle m’a demandé si nous avions une scène dans laquelle nous nous embrassions. Elle était un peu anxieuse car sa vie était régie par des règles très strictes.

Les producteurs gardent le secret autour du projet pendant plusieurs mois. Un script se développe, axé autour d'une idylle entre le garde du corps et sa nouvelle partenaire. Kevin Costner reçoit le scénario le 30 août 1997. Le lendemain, "la princesse des cœurs" décède à la suite d'un terrible accident de voiture sous la place de l'Alma, à Paris. Lady Diana succombe à ses blessures quelques heures après son admission à l'hôpital, à seulement 36 ans. Le long-métrage ne verra donc jamais le jour.