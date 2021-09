Bodyguard : un remake du film culte est en préparation

Après le classique avec Whitney Houston et Kevin Costner, un remake de « Bodyguard » est en développement. C'est le dramaturge Matthew Lopez qui a été engagé pour écrire une ré-interprétation du film emblématique de Whitney Houston pour la Warner Bros.

Bodyguard : une bande originale inoubliable

En 1992, le cinéaste Mick Jackson met en scène Bodyguard. Porté par Kevin Costner et la chanteuse Whitney Houston, le long-métrage est une référence pour toute une génération de spectateurs. L'histoire raconte le destin de Frank Farmer, un ancien membre des services secrets, qui se converti en garde du corps de Rachel, une chanteuse et comédienne en pleine ascension, menacée par un fan inconnu. Bodyguard est rapidement devenu un film culte, notamment pour l'alchimie entre Kevin Costner et Whitney Houston. L’œuvre a même été nommée aux Oscars dans la catégorie Meilleure chanson (I Will Always Love You). Côté box-office, le long-métrage a rapporté plus de 411 millions de dollars de recettes. Quant à la bande-originale de Bodyguard, elle est la plus vendue de tous les temps.

Un remake est en préparation

Trente ans plus tard, la Warner planche sur un remake de Bodyguard. Le studio a chargé le dramaturge Matthew Lopez d'écrire une ré-interprétation du film de Mick Jackson. Lawrence Kasdan, déjà producteur du film original, supervisera ce remake.

Bodyguard ©Warner Bros

Le réalisateur Matthew Lopez s'est notamment fait connaître en 2018 pour sa pièce The Inheritance, qui a été qualifiée par la presse comme la « pièce américaine la plus importante du siècle ». Sa pièce a accumulé les récompenses, et il demeure le premier écrivain latin à remporter l'un des ces prix : Olivier Award, Drama Desk Award, Evening Standard Award, London Critics Circle Award, Outer Critics Circle Award, Drama League Award, WhatsOnStage Award et Southbank Sky Arts Award.

Le remake de Bodyguard ne sera pas sa première expérience cinématographique puisqu'il a déjà officié comme scénariste pour HBO et Netflix, et a développé des films pour Plan B Entertainment et Working Title. Il a également adapté The Legend of Georgia McBride pour l'écran. En octobre 2020 il a signé un accord pour du développement télévisuel avec Amazon Studios. Il scénarise également une adaptation cinématographique du roman Les Hommes de premier plan. Un homme très occupé semble-t-il, qui va donc s'attaquer à l'un des films les plus emblématiques du début des années 1990 !