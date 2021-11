Bohemian Rhapsody : l'un des scénaristes attaque les producteurs en justice

En 2018, Bryan Singer sort « Bohemian Rhapsody », un biopic qui a divisé les critiques, centré sur l'ascension de Freddie Mercury et du groupe Queen. Mais le film est actuellement au cœur d'un procès qui concerne le scénariste du récit.

Bohemian Rhapsody : un carton au box-office

En 2018, le cinéaste Bryan Singer décide de laisser de côté les X-Men pour se lancer dans la réalisation d'un biopic centré sur Freddie Mercury et son groupe emblématique Queen. Pour incarner la légende du rock, Rami Malek est choisi pour le rôle principal de Bohemian Rhapsody. Le reste de la distribution se compose notamment de Gwilym Lee dans la peau de Brian May, de Lucy Boynton en Mary Austin, de Ben Hardy dans le rôle de Roger Taylor, de Joseph Mazzello dans les habits de John Deacon ou encore d'Aidan Gillen en John Reid.

Freddie Mercury (Rami Malek) - Bohemian Rhapsody ©20th Century Fox

Même si ce biopic reçoit des retours mitigés de la presse et est pointé du doigt par certains pour son manque de précisions historiques, Bohemian Rhapsody rapporte plus de 911 millions de dollars de recettes au box-office. Un triomphe total pour la 20th Century Fox, peu de temps avant son rachat par Disney. De plus, le long-métrage est nommé à 5 reprises aux Oscars. Il repart d'ailleurs avec 4 statuettes. Celles du Meilleur acteur pour Rami Malek, du Meilleur montage, du Meilleur montage sonore et du Meilleur mixage sonore. Rien que ça !

Une drôle d'affaire

Récemment, Bohemian Rhapsody est au cœur d'une étrange affaire. Le scénariste Anthony McCarten, qui a travaillé sur l'écriture du film, a déposé une plainte contre le producteur Graham King et son entreprise GK Films. En effet, selon la comptabilité publiée par la 20th Century Fox, Bohemian Rhapsody aurait engendré une perte de 51 millions de dollars. Pourtant, le budget du film s'élevait à 55 millions de dollars... Et avec son résultat de 911 millions d'euros au box-office, difficile de croire à un pareil calcul... Une erreur de compte grossière et hallucinante qui porte préjudice à Anthony McCarten.

Bohemian Rhapsody ©20th Century Fox

Cette action en justice est un peu étrange. Le producteur Graham King et son entreprise GK Films sont appelés à comparaître. Mais la Fox ou même Disney, qui a récemment racheté le studio et détient les droits d'exploitation de Bohemian Rhapsody, n'ont pour le moment pas été inquiétés. La raison est simple. Anthony McCarten a en effet conclu son contrat avec Graham King et GK Films. Dans les termes de son contrat, le scénariste devait recevoir 5% des gains de GK Films sur Bohemian Rhapsody.

L'auteur maintient que le producteur n'a pas honoré les termes de son contrat. Il affirme qu'il n'a pas gagné le moindre dollar sur les rentes du film. Et que King n'a pas répondu à ses appels depuis. Via ses avocats, Anthony McCarten réclame des dommages et intérêts dont le montant sera évalué pendant le procès. Les représentants de GK Films ont déclaré à Deadline qu'ils vont entrer en contact avec la Fox et Disney pour connaître les dispositions à prendre. Mais ces derniers ne se sont pas encore exprimés sur la question... Cette affaire prouve encore une fois le manque de considération des scénaristes à Hollywood. C'est quand même assez dingue de se dire que Anthony McCarten n'a pas gagné un centime sur l'énorme succès qu'a été Bohemian Rhapsody. On va suivre cette affaire de près et espérant que la vérité éclatera.