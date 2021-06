Boîte noire : Pierre Niney dans une bande-annonce tendue

Déjà présenté lors du festival du film policier en ligne, "Boîte noire" sortira dans les salles le 8 septembre. En attendant, découvrez la bande-annonce de ce thriller psychologique avec Pierre Niney.

Une bande-annonce pour Boîte noire

Boîte noire est le nouveau film de Yann Gozlan, plus de dix ans après son premier long-métrage, le très efficace Captifs (2010). Par la suite, le réalisateur collabora une première fois avec Pierre Niney pour Un homme idéal (2015), avant de diriger François Civil dans Burn Out (2018). Il retrouve donc Pierre Niney pour Boîte noire qui se dévoile avec une première bande-annonce (en une d'article).

Dans ce thriller paranoïaque, Pierre Niney interprète un membre du BEA (Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile). Après le crash d'un avion, il est chargé d'étudier la boîte noire de l'appareil pour comprendre ce qui a provoqué l'incident. La bande-annonce garde le mystère là-dessus, mais on voit déjà qu'un doute persistera après ses premières conclusions. D'après lui, l'outil aurait été trafiqué. Mais a-t-il raison ou est-il simplement parano ? Pour le savoir il faudra se rendre dans les salles le 8 septembre.

Pierre Niney - Boîte noire ©WY PRODUCTIONS 24-25 FILMS

Pierre Niney seul au monde

Avec Boîte noire, le cinéaste Yann Gozlan s'intéresse à un domaine rarement montré au cinéma. Plutôt que de faire un film d'enquête classique en nous plaçant aux côtés de policiers, c'est avec un simple technicien que nous suivons cette intrigue. Un homme lambda et discret impliqué dans une affaire qui le dépasse (thématique récurrente chez Yann Gozlan). Un moyen de créer une empathie directe avec lui, mais également de laisser planer le doute sur ses capacités réelles.

Face à Pierre Niney, on retrouve Lou de Laâge, qui interprète sa petite amie, André Dussollier dans le rôle du chef de service et Olivier Rabourdin dans celui de son supérieur direct. On peut déjà vous dire que le film vaut le coup d'œil, puisque le film avait été présenté à l'occasion du festival du film policier en ligne. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ici notre critique.