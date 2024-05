Ce soir à la TV : 11 nominations aux César pour ces belles retrouvailles d'Isabelle Adjani et Jean-Paul Rappeneau

Ce soir Arte diffuse "Bon voyage", une comédie charmante de Jean-Paul Rappeneau avec Isabelle Adjani, Grégori Derangère et Virginie Ledoyen. L'avant-dernier film du réalisateur qui mis ensuite 12 ans à faire "Belles familles".

Bon voyage : une comédie placée au début de la guerre

Jean-Paul Rappeneau est de ces réalisateurs qui ont pris leur temps entre les films qu'ils ont mis en scène. Proposant son premier long-métrage en 1966 avec La Vie de château, le cinéaste n'a finalement tourné que sept autres films par la suite, parmi lesquels Bon voyage (2003), son avant-dernier. L'occasion pour le réalisateur de revenir à la période de la Seconde Guerre mondiale, comme pour La Vie de château. Cette fois, il imagine (avec Patrick Modiano au scénario) l'histoire de Frédéric, un jeune écrivain fou amoureux de la belle Viviane. Lorsque celle-ci l'appelle chez elle, il n'imagine pas la mauvaise surprise qui l'attend...

Bon voyage ©ARP Sélection

Sur place, il découvre un cadavre. Viviane lui explique que l'homme est tombé du balcon de sa chambre, et lui demande de faire disparaître le corps. Aveuglé par l'amour, le garçon accepte, mais se fait arrêter par la police. La victime ayant été tuée avec une arme à feu, Frédéric est envoyé en prison. Mais la guerre va lui permettre de s'échapper quelques temps plus tard, alors que la prison où il se trouve est évacuée. C'est ainsi qu'avec son ami Raoul, ils rencontrent Camille, une étudiante, avec qui ils voyagent jusqu'à Bordeaux. Sauf qu'une fois sur place, Frédéric tombe sur Viviane, désormais vedette de cinéma et qui a une liaison avec le ministre de l'Intérieur.

Les retrouvailles entre Jean-Paul Rappeneau et Isabelle Adjani

Sous ses airs de comédie légère pleine de rebondissements, Bon voyage demeure un film notable pour sa représentation du début de la Seconde Guerre mondiale (le film se déroule en juin 1940). Une période qui est celle de l'enfance du réalisateur, qui tenait à y mettre une partie de ses souvenirs et de son vécu, tout en proposant une comédie réjouissante. Pour cela, Jean-Paul Rappeneau n'a pas lésiné sur les moyens, bénéficiant d'un important temps de tournage. En effet, près de 20 semaines ont été nécessaires pour tourner les 1400 plans du film. Ajoutez à cela la reproduction de la France des années 1940, avec une reproduction réussie des décors et des costumes.

D'ailleurs, le travail des techniciens a été reconnu par la profession puisque Bon voyage a été nommé à 11 reprises lors des César 2004. Le film remporta trois prix : Meilleure photographie, meilleurs décors et meilleur espoir masculin pour Grégori Derangère. L'acteur est en effet la belle révélation, et excelle aux côtés de Virginie Ledoyen (Camille), Yvan Attal (Raoul) ou encore Isabelle Adjani (Viviane). Pour celle-ci, Bon voyage fut l'occasion de retrouver Jean-Paul Rappeneau, près de 20 ans après le succès de Tout feu, tout flamme (1982). Il s'agissait déjà d'une comédie pour l'actrice, sortie entre deux films plus complexes en termes de performance pour Adjani, Possession (1981) et L'Été meurtrier (1983).

La difficulté de financer son dernier film

Bon voyage n'a pas été le même carton que Tout feu, tout flamme (740 000 entrées pour l'un, 2,2 millions pour l'autre), mais a été bien accueilli par la critique. Ce qui n'a pas pour autant permis à Jean-Paul Rappeneau d'enchaîner sur un autre projet. Financer un film est devenu compliqué pour le cinéaste qui, pendant longtemps, a tenté de monter une comédie d'espionnage qu'il voulait tourner en Asie centrale. Mais le tournage a été annulé quelques semaines avant de débuter. C'est finalement 12 ans après Bon voyage, en 2015, qu'on a pu découvrir son dernier long-métrage, Belles familles.