Borat 2 : la suite est confirmée, avec un titre incroyablement long

L'inénarrable Borat de Sacha Baron Cohen a préparé dans le plus grand secret son retour dans un second long-métrage. Comme avec le premier opus, cette comédie se permet encore de se présenter avec un titre à rallonge qui est déjà un gag à lui tout seul.

Borat revient faire des siennes

Le journaliste le plus gênant de la planète est de retour. Sacha Baron Cohen reprend son personnage populaire sans qu'on ne l'ait vu venir. Enfin, si, on l'a un peu senti arriver tout de même. L'été dernier, l'acteur a été vu dans la peau du fameux reporter kazakh dans les rues de Los Angeles. Personne ne savait réellement quel était le but de cette apparition. Un tournage d'un sketch ? Plus que ça. C'est un second Borat qui était en train de se faire. Les prises de vue sont allées très vite, à tel point que le film serait entièrement dans le boîte et prêt à sortir.

Pour resituer le personnage - si jamais vous ne le connaissez pas - Borat est un Kazakh envoyé par son pays aux USA pour tenter de savoir comment ce peuple arrive à mieux vivre que le sien. Le film ne se démarque pas par son scénario très élaboré, les séquences se suivent comme des sketchs où le trublion se retrouve dans des postures souvent ridicules et malmène ses interlocuteurs. Le premier long-métrage est devenu culte, avec des passages hilarants, comme celui avec le maillot une pièce sur la plage. Ce ton très irrévérencieux, qui attaque les USA, ne plaît pas à tout le monde et a provoqué des polémiques au pays de l'Oncle Sam. Le Kazakhstan a aussi exprimé sa fureur en voyant comment il était décrit - une nation d'arriérés sauvages.

Un titre qui annonce la couleur

On se rappelle que le premier film se présentait avec un titre ridiculement long (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan). Pas question de changer pour cette suite. Borat 2 s'officialise sous le titre de Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan. En version française, ça donne quelque chose comme Le don du singe pornographique au vice premier Mikhael Pence pour tirer profit de la nation du Kazakhstan récemment diminuée. Voilà qui est parfait pour annoncer que les USA vont en prendre encore pour leur grade. Avec l'administration de Trump actuellement en vigueur et tous les problèmes sociaux qui occupent l'actualité, Borat aura des choses à raconter et des cibles sur lesquelles tirer.

Mike Pence, vice-président, ne doit pas apprécier de se retrouver dans le titre et nul doute qu'il sera aussi concerné par un gag. Toujours chez les politiques, Sacha Baron Cohen a tenté de piéger l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, mais il s'était fait démasquer. Cette séquence sera-t-elle dans le film ? Même question pour son apparition dans un rassemblement d'extrême-droite, où il a réussi à monter sur scène pour interpréter des chansons qui tournaient en dérision les participants. Le coronavirus peut également être un sujet à explorer, les USA ont une position assez sulfureuse sur le port du masque, comme en attestent ces protestations pour avoir le droit de ne pas le porter au nom de la liberté.

Une date de sortie à définir

Aucune date n'est encore annoncée pour la sortie, mais le timing pourrait être excellent avec les élections présidentielles qui se profilent dans les prochaines semaines. On se demande qui va oser distribuer le film, avec le possible retour de flamme qui peut être très virulent et le contexte sanitaire empêchant une exploitation normale dans les salles. Une sortie sur une plateforme n'est pas à exclure avec ces conditions. Le premier était porté par la Fox, un studio désormais détenu par Disney. La firme aux grandes oreilles ne doit pas être très partante pour être de la partie…