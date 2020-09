Borat 2 : le film sort dans les prochaines semaines (mais pas au cinéma)

Borat revient très bientôt pour terrifier le peuple américain. La suite à la comédie culte avec Sacha Baron Cohen a été tournée sans qu'on en sache grande chose et s'apprête maintenant à sortir. Les droits de distribution ont été acquis par un gros nom de l'industrie mais pas pour une diffusion dans les salles obscures.

Borat : un journaliste pas comme les autres

Capable de jouer des rôles plus sérieux, Sacha Baron Cohen est surtout connu pour ses personnages délirants et parodiques. Le rappeur Ali G, le dictateur Hafez Aladeen, le journaliste Brüno et, le meilleur de tous, le reporter kazakh Borat. Dans le premier film, réalisé par Larry Charles, il est envoyé par son pays aux USA pour essayer de découvrir les secrets de cette grande puissance mondiale. Ses connaissances, qu'il devra rapporter chez lui, permettront aux siens d'évoluer dans leur mode de vie. Pendant une bonne heure et demie, on le suit dans ses déplacements, avec des nombreuses interviews à la clé de personnes connues ou de gens normaux.

La société américaine en prend pour son grade, souvent tournée en dérision ou humiliée pour son comportement. Le Kazakhstan en prend aussi un peu sur la tronche, dépeint comme un pays peu évolué et débile. Quand son porte-étendard est Borat, ça n'aide pas à se faire bien voir. Cette comédie très piquante n'a pas plu à tout le monde et a forcément déclenché quelques polémiques. Comme souvent, Sacha Baron Cohen a poussé sa performance encore plus loin en campant le personnage durant la partie promotionnelle.

Il revient pour une suite...

Figurez-vous qu'il va revenir. Une suite a été tournée assez rapidement ces derniers mois, sans qu'on ne l'ait vu trop venir. Notre petit doigt nous disait que quelque chose se tramait, quand Borat est apparu à un rassemblement d'extrême-droite ou qu'il a tenté de se moquer de Rudy Giuliani, ex-maire de New York. Un second opus a été confirmé dernièrement, sous le titre à rallonge de Borat : Le don du singe pornographique au vice premier Mikhael Pence pour tirer profit de la nation du Kazakhstan récemment diminuée.

On doit dire qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour revenir qu'en cette fin d'année où les élections présidentielles américaines vont se dérouler. Donald Trump entend bien se battre pour garder sa place à la Maison Blanche, malgré le fait qu'il ne fasse pas l'unanimité dans son pays et sur la scène internationale. Quelqu'un comme Borat est le parfait poil à gratter pour venir titiller sa gouvernance et la moquer. Chose qu'il va faire avec plaisir, sans nul doute, le titre du film étant déjà une attaque à l'encontre du vice-président en activité.

... en octobre sur Amazon Prime Video

Borat ne manquera pas cet important créneau, comme le dévoile Deadline. Amazon vient de rafler les droits de distribution pour le monde entier et va sortir cette suite directement sur son service Amazon Prime Video avant la fin du mois d'octobre, à une date qui reste à définir. Le studio veut évidemment dégainer son atout avant que le sort ne soit jeté pour les élections. C'est le 3 novembre que l'on saura qui est élu à la présidence des USA, mais peut-être que Borat va réussir à avoir son influence dans les votes.

Sortir le film sur une plateforme était la seule solution pour lui garantir de se présenter dans ce timing. Les salles de cinéma sont touchées par la crise sanitaire et les plateformes sont l'alternative la plus crédible, elles qui sauvent plus d'un projet. Amazon fait un bon coup, on se rappelle que le premier Borat c'est 262 millions de dollars au box-office, pour un budget d'environ 17 millions. Avec tous les problèmes sociaux, la personnalité du personnage et le contexte, ce second opus au titre loufoque est paré pour faire beaucoup de bruit. Amazon risque aussi de devoir encaisser quelques vives contestations en fonction de ce que le film va montrer...