Borat : la suite serait déjà prête

Borat est LE personnage le plus populaire de l'acteur et humoriste Sacha Baron Cohen. 14 ans après le film qui lui était consacré, un second épisode aurait déjà été tourné dans le plus grand des secrets. Si cela se confirme, le reporter kazakh risque de signer un retour qui ne passera pas inaperçu.

Borat : un film controversé

Sacha Baron Cohen a quelques personnages délirants sortis de son imagination. On pense à Ali G, caricature du rappeur américain qui se complait dans le bling-bling. Ou à Brüno, un journaliste autrichien homosexuel, ainsi qu'à Hafez Aladeen, le personne de The Dictator. Mais aucun n'égale la popularité de Borat, dont le film qui lui est dédié a probablement fait sa place dans la pop culture. L'acteur incarne le personnage du même nom, un reporter kazakh qui est envoyé aux USA par son pays pour essayer de découvrir comment mieux vivre au Kazakhstan en s'inspirant de cette supposée grande nation. Si un petit scénario tente d'unir l'ensemble, Borat est avant tout un assemblage de sketchs qui place le journaliste en confrontation avec un peuple qu'il ne comprend pas.

Pour Sacha Baron Cohen, c'est évidemment l'occasion de critiquer les USA, avec un humour assez grossier. Les gags ne sont pas destinés aux amateurs de finesse, ici on fait des blagues très limites sur le sexe, sur la guerre et les religions. La sortie de Borat a été entourée de plusieurs polémiques, vous vous doutez bien que le Kazakhstan n'a pas apprécié que son peuple soit décrit comme mal éduqué et sauvage. L'acteur derrière le personnage souhaite, justement, ne pas tomber dans le politiquement correct et marche sur un fil avec son humour provocateur. De plus, le procédé employé lors du tournage lorgne davantage vers le documentaire, avec des prises de vue pas scénarisées et l'intervention d'acteurs non-professionnels. Pour compléter le tout, Sacha Baron Cohen pousse la performance plus loin en continuant d'endosser son rôle après le tournage, lors de la promotion.

Une suite aurait été tournée dans le plus grand secret

Collider rapporte que Sacha Baron Cohen aurait décidé de reprendre le personnage pour un Borat 2. Mieux, le tournage aurait déjà eu lieu et le film serait possiblement prêt. Si cela était vrai, on comprend alors ce que l'acteur était en train de tourner cet été. Une vidéo avait fuité sur les réseaux sociaux où on le voyait déguisé en Borat. C'en était suffisant pour qu'on l'imagine de retour aux affaires mais rien n'était sorti sur un second long-métrage. Cette hypothèse se confirme grâce au média américain, même si les informations glanées sont maigres. Aucun élément particulier sur le scénario n'est disponible, il devrait être question encore de Borat qui tente d'interviewer des personnes politiques et de sujets d'actualité. On peut penser que le coronavirus sera abordé, ainsi que le mandat de Donald Trump. À vrai dire, nous serions déçus si le piquant Borat n'allait pas sur ces deux terrains tant il y a de la matière à en tirer avec le peuple américain. Toujours d'après Collider, Borat 2 serait un film sur Cohen qui joue Borat qui, lui, joue Cohen.

Le tournage de deux potentiels sketchs a déjà été rapporté dans la presse. Cet été, toujours, Sacha Baron Cohen a tenté de se rapprocher de l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, pour le piéger lors d'une interview à laquelle il est venu en bikini fluo. Dans un autre genre, il s'est fait passer pour un chanteur de country lors d'un rassemblement de membres de l'extrême-droite.

Borat 2 n'a pas de date de sortie et on ne sait pas si le réalisateur Larry Charles, responsable du premier, sera sur le retour. Pour rappel, Borat avait cartonné au box-office avec 262.5 millions de dollars.