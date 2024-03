Ce huis clos haletant arrive bientôt au cinéma et va mettre vos nerfs à l'épreuve

Découvrez la bande-annonce du thriller "Border Line", un huis clos haletant venu d'Espagne, qui va mettre vos nerfs à rude épreuve durant 74 minutes. Et qui pourrait bien vous donner des sueurs froides lors de votre prochain voyage en dehors des frontières européennes. Le film est attendu dans nos salles le 1er mai.

Border Line arrive au cinéma le 1er mai

Plus d'un an après avoir été présenté au Festival Reims Polar, puis plus tard au Festival Premiers Plans d'Angers, le thriller espagnol Border Line arrive enfin dans nos salles obscures le 1ᵉʳ mai prochain.

Réalisé par Juan Sebastián Vásquez et Alejandro Rojas, dont c'est le premier long-métrage, ce film nous plonge dans le cauchemar que s'apprêtent à vivre un couple, qui décide de quitter l'Espagne pour s'installer aux États-Unis.

On suit Diego, un urbaniste vénézuélien (incarné par Alberto Ammann) et Elena, une danseuse de Barcelone (jouée par Bruna Cusí) alors qu'ils décollent de l'aéroport d'El Prat pour se rendre à l'aéroport de Newark aux États-Unis, avant de rejoindre leur destination finale, Miami.

Un huis clos d'une efficacité redoutable

Mais à peine arrivée sur le sol américain, ils sont conduits dans le bureau de l'immigration, où des agents de la police des frontières les soumettent à un interrogatoire très déstabilisant psychologiquement. Est-ce qu'ils mentent et ont quelque chose à cacher ? À eux-mêmes ? Aux spectateurs ? Est-ce qu'il s'agit seulement de zèle de la part des policiers américains ?

Toutes ces questions suscitent l'intérêt de ce huis clos haletant, d'une durée d'à peine 74 minutes devant lequel on est plongé dans ce tourbillon infernal que constitue la salle d'interrogatoire. Ce dispositif rappelle la série Netflix Criminal, ou encore les films The Guilty ou bien sûr Garde à vue.

L'arrivée de Border Line dans les cinémas français le 1er mai prochain est une très bonne nouvelle pour les fans de thriller. La prouesse est d'autant plus grande qu'il s'agit du premier film de ce duo de réalisateurs, qu'on a vraiment hâte de retrouver sur d'autres projets de plus grande envergure.