Borderlands : Eli Roth va réaliser l’adaptation cinématographique

Les adaptations de jeux vidéo s’enchaînent et le niveau n’est pas pour autant au rendez-vous. Au tour de « Borderlands » d’avoir son film, avec un réalisateur à bord pour s’en occuper. C’est une ex-étoile montant du cinéma horrifique qui devra mener le projet.

Borderlands, la licence vidéoludique détenue par 2K Games, a obtenu l’année dernière un troisième opus que les joueurs attendaient depuis des années. Certes, si les mécaniques de jeu ont été un peu modernisées, les bases étaient encore là et on ne sentait pas une réelle évolution justifiée par ce temps d’attente. L’univers gardait toute sa singularité, avec cette folie permanente et cette petite odeur de Mad Max. Une adaptation au cinéma a déjà été évoquée il y a des années. Les films tirés de jeux donnent rarement des bonnes choses et on a toujours une certaine pointe au coeur quand on voit des licences aimées se faire malmener sur grand écran alors qu’elles ne demandaient pas tant.

Eli Roth s’occupera de Borderlands

Lionsgate ne lâche pas l’affaire et vient de faire un pas significatif dans la progression de ce projet avec l’arrivée aux commandes d’Eli Roth. Le réalisateur qui a connu des débuts fulgurants s’est depuis perdu et on ne croit plus trop en lui. Quand il débarque avec Cabin Fever ou les Hostel, on voit en lui un immense potentiel. Mais la suite de sa carrière n’a jamais permis de confirmer, le poussant dans un certain anonymat. S’il continue de réaliser, on fait de moins en moins attention à son travail. Une situation qu’on regrette mais espérons qu’il saura retrouver sa verve avec Borderlands !

Le scénario sera écrit par Craig Mazin, qu’on a acclamé pour son travail sur la série Chernobyl. Une référence comme ça donne envie, mais on n’oublie pas que cette série tient de l’anomalie dans sa carrière puisqu’il avait à son actif, avant ça, des comédies de seconde zone comme les deux derniers Very Bad Trip ou des Scary Movie. Si c’est le Mazin de la série HBO, on sera curieux de voir ce qu’il va tirer de Borderlands.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas les jeux, Borderlands se déroule sur la planète de Pandore et est un immense terrain de jeu pour les chasseurs qui rêvent de mettre la main sur les trésors de l’Arche, un portail légendaire auquel tout le monde aimerait avoir accès. Aucune date de sortie n’est encore annoncée pour ce film.