Cette nouvelle adaptation de jeu vidéo sort en salles avec des avis catastrophiques

Avant sa sortie en salles aux États-Unis, l’adaptation du célèbre jeu vidéo "Borderlands" a été vue par plusieurs journalistes. Et leur avis sur le film est sans appel.

Borderlands, la nouvelle adaptation cinématographique d’un jeu vidéo

Une nouvelle adaptation en film de jeu vidéo est arrivée dans les salles. Basé sur le jeu sorti en 2009, Borderlands se déroule sur une planète chaotique, Pandore. Le film s’intéresse à Lilith, une mystérieuse chasseuse de primes qui revient sur Pandore après y être née afin de retrouver la fille de l’homme le plus puissant de l’univers. Pour réussir sa tâche, elle s’entoure d’une équipe de marginaux, avec laquelle elle va découvrir les secrets de la planète.

Réalisé par Eli Roth, le long-métrage a été écrit par Craig Mazin. Un scénariste qui a été salué pour son travail sur la série The Last of Us, autre adaptation d’une franchise de jeux vidéo culte. Borderlands s’est aussi doté d’un impressionnant casting. Cate Blanchett a été choisie pour jouer Lilith. Et Kevin Hart, Jack Black, Ariana Greenblatt, Edgar Ramirez, Jamie Lee Curtis et Haley Bennett ont également tous décroché un rôle dans le film. Mais cela n’a clairement pas suffi à convaincre les premières personnes à voir le long-métrage.

Un incroyable score négatif sur Rotten Tomatoes

S’il est sorti ce mercredi 7 août en France, Borderlands n’arrivera que ce vendredi 9 dans les salles américaines. Des journalistes ont toutefois déjà pu découvrir le film. Mais ils n’ont pas du tout été emballés. Rotten Tomatoes a pour l’instant rassemblé 23 critiques sur le long-métrage. Et leur moyenne donne un score sans appel : 0% !

Certaines des critiques sont catégoriques dans leur jugement. Parmi celles-ci, Alison Foreman affirme pour IndieWire que Borderland est "sans aucun doute le pire film de la carrière d’Eli Roth". Pour The London Evening Standard, Vicky Jessop écrit de son côté cette nouvelle adaptation de jeu vidéo est un candidat au titre de "pire film de l’année". Le long-métrage est aussi plusieurs fois cité comme étant une imitation ratée de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie.

Vers un énorme flop ?

Désormais, la question est de savoir si les spectateurs seront plus convaincus par Borderlands que les journalistes cités plus haut. Si ce n’est pas le cas, le film se dirige sans doute vers un énorme flop au box-office. Comme évoqué plus haut, vous pouvez d’ores et déjà vous faire votre propre avis en allant voir le long-métrage en salles.